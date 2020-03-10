Aslan Hürkuş Kayıp Elmas animasyon filminin ilk gösterimi yapıldı TRT Çocuk kanalının sevilen mucit kahramanı "Aslan" ile Hürkuş uçağı, hazırlanan animasyon filmle çocukların beğenisine sunuldu.

TRT Çocuk kanalının sevilen mucit kahramanı "Aslan" ile Hürkuş uçağı, hazırlanan animasyon filmle çocukların beğenisine sunuldu.

Filmin Armada Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk gösterimini, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de aileleriyle izledi.

TRT Genel Müdürü Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, TRT Çocuk kanalındaki çizgi film karakterlerinin çocuklar tarafından çok sevildiğini, ebeveynler tarafından da beğenildiğini söyledi.

"Malumunuz Rafadan Tayfa da 3,5 milyona yakın gişeyle Türkiye'de bir rekor kırdı." diyen Eren, TUSAŞ ile yeni nesil eğitim uçağı Hürkuş'u Aslan isimli çizgi filmle birleştirdiklerini ifade etti.

Geçen hafta da "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" adlı filmin vizyona girdiğini anımsatan Eren, "TRT olarak yerli animasyonları anne babaların ve aynı zamanda çocukların beğenisine peş peşe sunuyoruz. Bundan da gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA