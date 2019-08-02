Aslan figürlü nacaklara yoğun ilgi



SİVAS'ta, 32 yıldır ahşap ve çelik oyma ile baston, kemik tarak, sürahi ve tespih üreten Hayati Ünsal'ın (49), Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine nacak üzerine işleyerek, yaptığı aslan figürlü nacaklar ilgi görüyor. Kent merkezindeki Sait Paşa Caddesi üzerinde, babadan kalma bakkalı işleten, evli ve 3 çocuk babası Hayati Ünsal, 32 yıl önce hobi olarak ahşap ve çelik oyma sanatıyla ilgilenmeye başladı. Ünsal, evinde odada kurduğu küçük atölyesinde; çelik nacak, baston, kemik tarak, sürahi, tespih ve tablo yapıyor. Ahşabı ve nacağı el işçiliğiyle sanat eserine dönüştüren Ünsal, özellikle Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine çelik nacağı 3 boyutlu olarak aslan figürüyle süsledi. Taraftarlarca ilgi gösterilen aslan figürlü nacakları özenle hazırlayan Ünsal, ürünlerini Amerika, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Arap ülkelerine de gönderiyor. Çelik nacaklar 1000 ile 3 bin lira arasında satılıyor.

'NACAK VE BASTON ÜZERİNE ÇOK TALEP OLUYOR'

Hobi olarak ahşap oyma ve çelik nacak işlemeciliğiyle ilgilendiğini belirten Hayati Ünsal, "Gece saat 12'de bakkalı kapattıktan sonra hobilerimle uğraşıyorum. Oyma sanatı, işleme sanatı, tespih, nacak, bıçak üzerine taleplere göre üretim yapıyorum. Çelik nacak üzerine şu anda Türkiye'de ve dünyada 3 boyutlu olarak oyma sanatını yapan ben varım. İnternetten araştırdım. Başka bildiğim yok. Çeliklerimiz tamamen bin 60 çelik üzerine dövme çeliktir. 8'lik demiri bir vuruşta kesebilir. İsteğe göre tıraş yapabilecek incelikte bileyebiliyoruz. Siparişe göre tespih, nacak, Sivas bıçağı ve tarağı gibi unutulmaya yüz tutmuş eski el sanatlarımızı gün yüzüne çıkarmak için çalışıyorum. Gençlerimizden şu anda yoğun bir talep var. Genelde nacak ve baston üzerine çok talep oluyor" diye konuştu. Galatasaray taraftarının isteği üzerine çelik nacakları 3 boyutlu olarak aslan figürüyle süslediğini anlatan Ünsal, "Galatasaraylılar genelde aslan figürlü nacakları istiyorlar. 3 boyutlu aslan figürünü yapmak için ilk zamanlarda zorlandım ama şu anda çok şükür ilerleme kaydettim. Baktığınızda nacakta aslan figürünü görebiliyorsunuz. Sapında görebiliyorsunuz. Yurt dışından Amerika, Almanya ve Fransa'dan sipariş alıyorum. Arap ülkelerinden yoğun bir talep var ama nacakları göndermem zor oluyor. Buraya yurt dışından gelen vatandaşlarla gönderiyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Sivas