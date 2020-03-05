Aslan Çocuk Filmi
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Bir aslan yavrusu olan Kidd Mane, evsiz kalmıştır. Kendisine kalacak bir yer bulmak için yola koyulan Kidd, şerifi olmayan bir kasaba olan Tuckerville’e gelir. Kasabanın batı yerleşimine gelen Kidd, burada yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek ister. Kasabada iş aramaya başlayan Kidd, bu sırada Tuckerville'ye yeni şerif atandığını öğrenir. Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle’ın şerif olmasıyla asıl macera başlayacaktır.
Yönetmen: James Snider
Senaryo: BC Furtney
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Lion Kid
Yapımcı Firma: 0
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 72 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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Kaynak: InterSinema.com