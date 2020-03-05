Aslan Çocuk Filmi

05.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53

Bir aslan yavrusu olan Kidd Mane, evsiz kalmıştır. Kendisine kalacak bir yer bulmak için yola koyulan Kidd, şerifi olmayan bir kasaba olan Tuckerville’e gelir. Kasabanın batı yerleşimine gelen Kidd, burada yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek ister. Kasabada iş aramaya başlayan Kidd, bu sırada Tuckerville'ye yeni şerif atandığını öğrenir. Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle’ın şerif olmasıyla asıl macera başlayacaktır.

Yönetmen: James Snider

Senaryo: BC Furtney

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: The Lion Kid

Yapımcı Firma: 0

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 72 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 06.09.2019



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Kaynak: InterSinema.com