Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e gelen ve hızla yayılarak bulunduğu alanda diğer türlere zarar veren "aslan balığı" son 3 yılda Gazipaşa ilçesinde sıklıkla görülmeye başlandı. Bunun üzerine Gazipaşa Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Balıkçılar Kooperatifi, aslan balığı avlama yarışması düzenlendi.

İlçede serbest dalış yapan zıpkıncıları organize eden kurumlar, özellikle dünyada ve Türkiye'de koruma altına alınan lagos ve orfoz balıklarının yuvalarını işgal edip onların yaşam alanlarını daraltan bu istilacı balığa karşı avlanma yarışı yaptı.

Gazipaşa Yat Limanı'nda bir araya gelen 15 zıpkıncı, teknelere binerek dalış alanlarına doğru hareket etti. Zıpkıncılara işaret verilmesiyle yarışmaya başladı.

"Dikenlerde zehir var"

Deniz biyoloğu Mustafa Akkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sırtında ve karın altında bulunan oklarında zehir bulunuyor. Korkulan bir balık, bu dikenlerde şiddetli zehir var. Normalde bu iskorpit ile aynı aileden bir balık. Bu etkinliği düzenlememizin nedeni bu istilacı balığın doğada düşmanı olmadığı için diğer türler üzerinde baskı kuruyor, onların besinleriyle besleniyor. Bunlara dokunmamak gerekiyor. Bunlara dokunmadan temizlendiği takdirde tüketilebilir. Çok kaliteli bir eti var."

Karaya çıkan zıpkıncıların vurduğu aslan balığı sayısı 106'yı buldu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, dereceye giren zıpkıncılara madalya verdi