Aslan ailesinde yavru sevinci
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Aslan ailesinde yavru sevinci

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Güncel

- Aslan ailesinde yavru sevinci Kükreyen yavru aslan belediye başkanını böyle korkuttu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Savana adı verilen bölümde yer alan 'Kaptan' ile 'İnci' adlı Afrika aslanları, biri dişi ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavru...

- Aslan ailesinde yavru sevinci

Kükreyen yavru aslan belediye başkanını böyle korkuttu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Afrika Savana adı verilen bölümde yer alan 'Kaptan' ile 'İnci' adlı Afrika aslanları, biri dişi ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Yavru aslan sevinci tüm hayvanat bahçesini sararken, ilk muayenelerini de miniklerin meraklı bakışları arasında oldular.

Yaklaşık 206 bin metrekare alanda 136 türden 1100 hayvanın bulunduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin nüfusu, yeni doğumlarla artmaya devam ediyor. Yılda ortalama 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve normalleşme süreciyle birlikte kapılarını yeniden açan Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenleri, bozkurtlar, ala geyikler, Afrika deve kuşlarının ardından Afrika aslanlarında da doğum sevinci yaşandı. Bursa'da doğan 'Kaptan' isimli erkek aslan ile 3 yıl önce başka hayvanat bahçesinden getirilen 'İnci' adlı dişi aslanın 57 gün önce biri dişi, ikisi erkek olmak üzere toplam üç tane sağlıklı yavrusu dünyaya geldi. Yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verilirken, nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı 'Kırmızı listede hassas kategorideki Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükselmiş oldu. Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayenesi ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yeni doğan yavruları Hayvanat Bahçesi'nde ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini eline alarak sevdi. Başkan Aktaş'ın tuttuğu sırada birden kükreyen minik aslan herkesi korkuttu. Minik aslanı havaya kaldıran Başkan Aktaş elimde aslan tutuyorum arkadaşlar ya kaçarsa diyerek espri yaptı. Heyecanlı anların da yaşandığı ziyarette, yavru aslanlar şimdiden Hayvanat Bahçesi'nin maskotu oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hayvanat Bahçesi'nin kurulduğu günden bu yana Bursa'ya ve bölgeye ciddi değer kattığını söyledi. Hayvanat Bahçesi'nin kurucu başkanı Erdem Saker'e emeklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Aktaş, "206 dönümlük alan üzerindeki Hayvanat Bahçesi çeşit çeşit hayvana ev sahipliği yapıyor. Bursalılar başta yavrular olmak üzere tüm hayvanları sık sık ziyaret ediyor. Son olarak Afrika aslanımız 14 Mayıs'ta 3 tane yavru doğurdu. Üç yavrunun aşıları, bakımları, kilo tartımları, cinsiyet tespitleri yapıldı. Onlar da Hayvanat Bahçesi'nin zenginliği içerisinde yer alacak. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm ülke insanımızı Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ediyorum" dedi.

Aslan ailesinde yavru sevinci
Aslan ailesinde yavru sevinci
Aslan ailesinde yavru sevinci
Aslan ailesinde yavru sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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