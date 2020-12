Aşksız hayat aç kalınmış hayat gibidir

Onu en iyi anlatan kelime kesinlikle enerji... Günün her saatinde yüksek enerjili ve hep neşeli. Aksanı onu daha da tatlı kılıyor.

Onu en iyi anlatan kelime kesinlikle enerji... Günün her saatinde yüksek enerjili ve hep neşeli. Aksanı onu daha da tatlı kılıyor. "Kendimi çok seksi buluyorum. Bana sorarsan sempatik ve tatlı olmak karizmatik ve gizemli olmaktan daha etkileyici" diyor. Aşkı mezeye, kendini de tatlı su levreğine benzetiyor. 10 yıl önce Türkiye'ye gelip, hayatının aşkıyla tanışıp evlenen, ardından ülkenin en sevilen şeflerinden birine dönüşen Danilo'yla koronavirüs nedeniyle yaşadığı kaybı, 'MasterChef Türkiye'yi ve yeni yıl dileklerini konuşmak için başlıyoruz sohbete. Akşamın 8.00'inde "Günaydın Hakannn" diye başlıyor...

Merhaba Danilo ama saat akşamın 8.00'i...

Olsun. Hep gün olsun, hiç gece olmasın abi!

Güzel söylüyorsun ama 2020 biraz karanlık geçti. Sen kendi adına nasıl dersler çıkardın?

Her gün birlikte olduğun insanlar bir anda yanında olmayabilir. Bu yüzden değer bilmek gerekiyor. Küçük detaylar yüzünden keyfimizi bozmamalıyız. 2020 bize yarınları düşünmeden yaşadığımızı gösterdi. Bunun da biraz cezasını çekiyor gibiyiz. Gelecek için daha sağlam bir zemin hazırlamamız gerektiğini anladım.

Uzaktaydı, dokunamadım, son bir kez göremedim

Bu yıl yaşadığın en kötü şey neydi?

COVID-19 sebebiyle babamı kaybettim. Uzaktaydı, dokunamadım, göremedim. Çok ağır oldu. O dönemde de evlere kapanmıştık, bu zorluğu o günlerde yaşadım. Bir yandan da annem hastaydı, onu da düşünmem gerekiyordu. Hepsi üst üste geldi.

Annen hastalığı atlattı mı?

Dört ay pozitif kaldı. Üç çocuğu olmasına rağmen korkusunu kimseyle paylaşamadı. Hep tek başınaydı. Sonrasında da korkuyla evden hiç çıkmadı, hala çıkmıyor. Babamın kaybı, içinde büyük bir boşluk yarattı, bunu kabul edemedi.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yüzünü en çok ne güldürdü?

Yedi yaşındaki oğlumla (Zeno) dört ayı evde birlikte geçirdim.

Evin içinde aralıksız birliktelik bir noktada sizi çıldırtmadı mı?

"Acaba depresyonda mıyım?" diye kendimden şüphelendim. Ama gerçekten hiç sıkılmadım. Her günü değerlendirmek ve birlikte güzel vakit geçirmek için fikirler üretmek çok keyifliydi.

Yeni yıl için ne dileyeceksin?

Tabii ilk önce barış ve sağlık diliyorum. Ama şahsi olarak şunu diyebilirim; annemin huzur bulması ve televizyon dışındaki projelerimin gerçekleşmesi...

Yılbaşı gecesini nasıl kutlayacaksın?

Planı şimdiden yaptık. Arkadaşımızın evine gideceğiz ve sonra orada kalacağız. Yemekleri sipariş etmeye başladık bile.

Evde sen varken yemekleri dışarıdan mı söyleyeceksiniz?

Abi kusura bakma ama şef olduğum için pek çok da şef arkadaşım var (gülüyor). Restoranlar kapalı, sadece paket servis yapıyorlar. Arkadaşlarımı desteklemek için hepsinden küçük şeyler sipariş vermek istedim.

Danilo'nun yılbaşı sofrasında neler olur?

Et suyuyla hazırlanmış tortellini ya da fıstıklı makarna. Tabii hindi. Ama kimse yemiyor.

Neden?

Ben seviyorum ama başka kimse hindi sevmiyor. Her sene sipariş veriyorum, kimse dokunmuyor. Peki sence bir gün sonra o hindi ne oluyor?

Ne oluyor?

Bir parçasını kesip yiyorum, komşulara veriyorum. Bence komşular da yemiyor ama beni kırmamak için alıyorlar.

Sofrada başka neler olacak?

Bizim sofrada mutlaka balık olur.

Humusla herkesi mutlu edin, makarna sofraya çok yakışır

Nasıl sofra oldu bu... Hindi, balık, makarna!

Daha ıstakozlar, jumbo karidesler var. ve sonsuz tatlı... Patlayana kadar.

Peki yılbaşında kolay hazırlanan ve sofrayı güzel gösterecek yemekler neler?

Yılbaşı sofrası için zor yemekler yapmak akıllıca değil. Önemli olan beraber zaman geçirmek. Bu yüzden çok ama ufak ufak mezeler olsun. Bu, sofrada geçireceğiniz süreyi uzatır. Bir ana yemeğiniz olmalı tabii. İsterseniz deniz ürünlerini fileto olarak fırına koyup hızla yaparsınız. Makarna da sofraya çok yakışır. Ekmeği az yiyin... No çorba! Çorba yok.

O neden?

E parti yapmak için çorba doğru yemek değil.

Favori mezelerin neler?

Topik seviyorum ama onu evde yapmak zor olabilir. Patlıcan ezmesi kolaydır. Herkesi mutlu etmek isterseniz humus yapın. Levrek marin yapması da kolay. Çok da şık.

GİZEMLİ ADAMLARI BİR GÜN, BENİM GİBİ SEVİMLİLERİ HER GÜN İSTERLER

Senin hakkında "Sevimlilikte pandayla bile yarışır" diye bir yorum okudum...

Pandayı sevmeyen yoktur. Ben o kadar sevimli değilim herhalde. Keşke panda gibi olsam, kesin çok mutlu olurum (gülüyor).

Bu kadar sevimli bulunurken hiç seksi olduğunu düşünmüyor musun?

Ben kendimi çok seksi buluyorum aslında. Mesela cool, karizmatik adamlar da seksidir ama bana sorarsan sempatik ve tatlı olmak daha etkileyici.

Ne farkı var?

Gizemli olan adamlara ilgi çok olur ama sevimliysen seninle evlenmek isterler. Diğerlerini bir gün, benim gibi sevimlileri hayat boyu isterler.

Libidom genel olarak yüksek, hiç düşmüyor

Bize mutluluk veren yemekler hangileri?

Yemek özelinde söylemeyeyim çünkü aslında pandemi bize sofranın önemini tekrar anlattı. Pandemi sürecinde herkes evlerinde sofralarda yine birleşti.

Peki afrodizyak yemekler?

Kesinlikle deniz mahsulleri... İşe yarar.

Nasıl?

Tok tutuyor, aynı zamanda hafif oluyor ve çok zorlamıyor. Mesela kuzu incik yiyelim, çok lezzetli olur ama sofradan uyuyarak kalkarız. Bir de balığı ellerinle dokunarak yiyorsun. Daha fiziksel bir çalışma... E bir de afrodizyak olarak çikolata tabii. Öldürür seni.

Aşkın yanına başka duygular da gerek

Sen libidosu yüksek bir adam mısın?

Yüksek abi ya. Genel olarak yüksek, hiç düşmüyor.

Aşk ve yemek arasında güçlü bir bağ var mı?

Çok bağlı birbirine. Hatta insanı ayakta tutan, iki güçlü kolon gibi. Aşksız da yemeksiz de yaşayamazsın. Aşksız bir hayat, aç kalınmış bir hayat gibidir.

Aşk bir yemek olsa sence hangisi olurdu?

Meze olurdu.

Niye meze?

Meze tek olarak seni mutlu eder ama yetmez. O zaman yanına başka yiyecekler eklersin. Aşkın da yanına başka duygular gerekiyor.

Peki sen bir yemek olsan ne olurdun?

Tatlı su levreği... Çünkü çok güzel, tereyağı gibi. Sevmeme ihtimalin sıfır. Ama dikkat et, içinde çipuradan çok kılçık var. ve her an sana ceza kesebilir (gülüyor).

SADECE ÜÇÜMÜZ; OĞLUM, EŞİM VE BEN

Bence aşk şekil değiştirir. Çünkü biz değişiyoruz. Benim ilişkim farklı, çok bağlıyız. Oğlum, eşim ve ben... Sadece üçümüz.

Madalya veya yıldız hiç umurumda değil

Üç Michelin yıldızlı bir restoranın sahibi olmak mı yoksa yemeklerini sunduğun masadan herkesin mutlu kalkması mı seni daha çok sevindirir?

Hayatım boyunca madalyaları, ödülleri hiç takmadım. Benim yemek yapma sebebim insanları mutlu etmek. Bu yüzden, madalya ya da yıldız umurumda değil.

En çok hangi ünlüyle yemek yemek isterdin?

Öncelikle eşimle yemek isterdim tabii. Onun dışında Enis Arıkan nasıl yemek yiyor çok merak ediyorum.

Niçin?

Bir taraftan her şeyi yer gibi görünüyor ama bir taraftan da bence yemek konusunda zor biri.

En çok kime yemek pişirmek isterdin?

Selçuk Yöntem. Çok hayranım. Onunla "Ben yemek yapayım, sen konuş" diye bir anlaşma yapmak isterdim. Öyle bir sesi var ki, efsane.

"Ekmeksiz menemen tekerleksiz arabaya benzer" diye tweet atmışsın... O menemen soğanlı mı yoksa soğansız mı olmalı?

Tabii, ekmeksiz menemen yiyen mutsuz olur. Menemen kesinlikle soğanlı olmalı.

Yeni yıl için Somer'e 'Gitme', Mehmet'e 'İyi ki varsın' diyorum

MasterChef'in finali yaklaşıyor... Türklerin yemek yapma alışkanlıklarına dair seni en şaşırtan ne oldu?

Bu üzücü ama yarışmacılar arasından hiç kimse Türk mutfağını benden daha fazla bilmiyordu. Çiğköfte yapmayı bile çoğuna ben gösterdim.

Neden böyle sence?

Aslında bunu garipsemiyorum. Her ülkede durum böyle. Ben başka bir ülkeden geldiğim ve mesleğim bu olduğu için konsantre olup çok şey öğrendim. Türk ustalardan farklı şehirlerde dersler aldım. Sekiz senedir buradayım ve her gün bu işi yaptım. Ama buraya gelen bir yarışmacı İzmir'de yaşıyorsa Karadeniz'e belki hiç gitmemiş, mutfağını da bilmiyor olabiliyor.

Favori yarışmacın kim?

Kalan yarışmacıların hepsi çok özel. Bu noktada kim kazanacak hiçbir fikrim yok. Her tabakta merakla bekliyorum.

Puanlama sırasında yemeğin lezzeti kadar yarışmacının kişiliği de seni etkiliyor mu?

Karakter etkilemiyor. Bugüne kadar öğrendiği teknikler, tecrübeleri bizim için önemli. Ama seyirci yemekleri tadamıyor. Sizin için tek kriter yemeğin görüntüsü. İtalyanların bir atasözü var: "Giydiğin kıyafet nasıl bir insan olduğunu göstermez." Görselle lezzetin hiç alakası olmayabilir.

Babalarımızı kaybedince bağımız güçlendi

Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya yeni yıl mesajların ne olur?

Geçen sene tanıştık. Benden önce Hazer (Amani) vardı. İlk başta zorlanacağımı düşünerek korkmuştum. Ama çok iyi anlaştık. Bu sene ilişkimiz daha da derinleşti. Üçümüz de yakın zamanda babalarımızı kaybettik. Bu konu da bizi birbirimize bağladı. Yılbaşı mesajı olarak Somer'e "Gitme. Avustralya'yı bırak, burada kal" demek istiyorum. Mehmet'e de "İyi ki varsın. Hiç değişme, böyle süpersin" diyorum.

İYİ ŞEFLER BANKA MÜDÜRLERİNDEN DAHA FAZLA KAZANIR!

Şefler günümüzün megastarları mı?

Şefler hep megastardı. Sen yeni fark ediyorsun. Düşün, eğlenmek için bize para veriyorsunuz.

Çoktandır gençler topçu, popçu olmak yerine şef olmak istiyor. Neden?

Bunu çok düşündüm. Aslında bu işe başlayan gençlerin çoğunda bu meslek hayal kırıklığı yaratıyor. Çünkü dışarıdan görünenle yaşananlar farklı. Staja gelen, bütün gün durmadan çalıştıkları için fikir değiştirenler gördüm. Ama bu işin sevilmesinin nedeni şu: Yemek yapmak bir terapi. Bir de kim yemek yemeyi sevmez ki! Bu yüzden insanlara hızlıca dokundu. Benim amcalarım, dedelerim için bir restoranda çalışmak kötüydü. "Demek okul okumadın, buraya döndün" derlerdi. Ama işin akademik hale gelmesi de sevilmesi ve ilgi görmesinde etkili oldu.

Şefler çok kazanıyor mu?

İyi şefler banka müdüründen daha fazla kazanır!

Şef dediğin karizmatik mi olmalı?

Önemli olan, ciddi bir karakterinin olması. Karakteri olmayan şef olamaz. ve ne kadar baskın bir karakterin varsa o kadar da karizmatik oluyorsun.

Bana üst seviye bir öğretmen lazım

Yarışma biter bitmez Türkçe derslerine başlayacağım. Şimdiden öğretmen araştırmaya başladık. Bana üst seviye bir Türkçe öğretmeni gerekiyor. Çünkü önce var olan Türkçemi kırması, üzerine yeni Türkçeyi asfalt gibi sermesi gerek. Sonra da amacım ilk ekrana çıktığımda insanlara "Vaaay, bu Danilo nasıl böyle Türkçe öğrenmiş" dedirtmek.

DANILO'DAN FISTIKLI MAKARNA TARİFİ

NE LAZIM?

400 gram spagetti

Bir pırasa

500 gram çeri domates

Tuz, karabiber ve zeytinyağı

PESTO İÇİN:

50 ml su

Bir demet fesleğen

Bir limon

Bir diş sarımsak

100 gr antepfıstığı içi

15 gram eski kaşar

50 gram zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPILIR?

Bir havana zeytinyağI, fesleğen, fıstık, rendelenmiş kaşar, sarımsak, yarım limon kabuğu, tuz ve karabiber koyarak dövün.

Kaynayan tuzlu suda makarnayı pişirip süzün.

Başka bir tarafta pırasaları ince ince doğrayıp tavada zeytinyağıyla soteleyin.

Domatesi ekleyin, az ateşte ağzı kapalı şekilde 10 dakika pişirin.

Havanda dövdüğünüz fıstıklı sosu pırasalı harca ekleyip süzdüğünüz makarnayla karıştırarak harmanlayın. Servise hazır!

20-30 ton midye temizlerdim

İtalya, Prato'da doğdum. Bir ablam, bir abim var. Annem öğretmen, babam banka müdürüydü. Anne tarafımın hepsi şefti. Baba tarafımda da iki şef vardı. Ben mutfağa doğdum. Amcalarımın restoranına yardım ediyordum. 20-30 ton midye temizlediğimi biliyorum. 10 yaşındayken arkadaşlarım sokakta top oynuyor, ben mutfakta duruyordum. "Büyüyünce hayatta şef olmam" diyordum.

Kaynak: Hürriyet