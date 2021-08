ASKON selden etkilenen bölgelere 10 tır yardım malzemesi gönderdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "ASKON olarak sel afet bölgesine yakın şubelerimizden ayni yardımlardan oluşan 10 tırlık bir filoyu bölgedeki AFAD yetkililerine çıkardık. Bu süreçte gücü yeten herkesi bölge halkı ile dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aydın, "Zor dönemlerde milletimizin ve devletimizin yanında olmak boynumuz borcu. Acılar paylaştıkça azalır." dedi.

Aydın, dünya genelinde iklim krizi ile birlikte çok ciddi afetler yaşandığını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ülkemiz de bu afetlerin görüldüğü ülkelerden. Orman yangınlarının akabinde Kastamonu ve Sinop'taki sel yüreğimizi de yaktı. Anadolu Aslanları olarak bu zor dönemlerde milletimizin ve devletimizin yanında olmak boynumuz borcudur. Sel afet bölgesine içme suyu, çocuk bezi, tekstil ve iç giyim gibi ayni yarımlardan oluşan tırlarımızı bölgede bulunan AFAD yetkililerine sevk ettik."

Sağduyuyu elden bırakmadan gayret ve çaba içinde olmanın öncelik olması gerektiğine vurgu yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Bu zor süreçlerde vatandaşımızın yanında olarak onlarla dayanışmamızı göstermemiz gerekir. Elbette bazı eleştiriler de olmayacak değil. Lakin acılar taze iken, dayanışma ruhunu bir kenara itip toplumu kutuplaşmaya bölgede çaba sarf eden insanların moralini bozmaya da kimsenin hakkı yok. Her şeyin bir zamanı ve vakti vardır. Sağduyuyu elden bırakmadan gayret ve çaba içinde olmak önceliğimiz olmalıdır. Gerek Elazığ ve İzmir depremleri, Giresun sel felaketi olsun ve gerekse de Akdeniz ve Ege ormanlar yangınlarında olsun ASKON olarak hızlı bir şekilde bölge insanımıza yardıma koştuk. Hamdolsun devletimiz de her daim ilk andan itibaren vatandaşının yanında oldu. Bizi biz kılan bu birliktelik ruhudur. Bu vesile ile gücü yerinde olan her kesime seslenmek istiyorum. Ellerinden geldiğince, güçleri elverdikçe bölge halkı ile dayanışma ve yardımlaşma içinde olsunlar. Acılar paylaştıkça azalıyor ve bunu başarmak da bizim elimizde. Lütfen seyretmeyelim, taşın altına elimizi koyalım."

