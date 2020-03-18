SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş - Ekonomi
Rize, Ekonomi

ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, Korona virüs nedeniyle karaborsacıların artmasına tepki göstererek, karaborsacılar ile tüm üyelerle birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.

18.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:31
ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, Korona virüs nedeniyle karaborsacıların artmasına tepki göstererek, karaborsacılar ile tüm üyelerle birlikte mücadele edeceklerini dile getirdi.


ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun açıklamasında krizi fırsata çevirmeye çalışanlarla mücadele edeceklerini dile getirerek "Ülkemizde koronavirüs sebebi ile ciddi bir telaş vardır. Bu telaş koronavirüs tehlikesi yaşayan diğer ülkelere bakıldıkça gerçekçi görünsede, devletinizin ve hükümetimizin aldığı tedbirlerle bu zamana kadar çok güzel bir şekilde gelinmiştir. Biz ASKON ailesi olarak bu salgından dolayı doğan bazı haksız kazanç ve karaborsacılarla mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Rize ilimizde ASKON üyesi tüm iş yerleri bu karaborsacılık ve haksız kazançla mücadele edecektir. Biz ASKON ailesi olarak üye iş yerlerimize verdiğimiz talimatla hemşehrilerimizin, elimizde olan ürünlerimize kolay ulaşabilmeleri için gerekli tüm uyarıları yaptık. Hemşehrilerimizin ulaşamadığı bir ürün yada bulamadıkları bir ürün var ise ASKON şubemize müracaat edebilirler. Genel sekreterliğimiz bu ürünlerin temini konusunda kendilerine yol gösterecektir. Biz Rize ASKON ailesi olarak bu zor süreçte devletinizin ve milletinizin yanındayız" dedi.


Alınan tedbirlerin ve bu tedbirlere uymanın virüsten daha etkili olduğunu sölerine ekleyen Karakoyun "Hiç bir ASKON üyesi işyeri bu zor süreçte bu düşünce haricinde hareket etmeyecektir. Şunu unutmayalım aldığımız tedbirler bu virüsten daha etkilidir. Biz ASKON ailesi olarak böyle zor bir süreçte para kazanmanın ve gelir sağlamanın peşinde olamayız. Buradan tüm STK'lara çağrımızdır. Herkes üye işyerlerini bu duyarlılıkla hareket etmeye çağırmalıdır ve kontrol etmelidir. Bu ülke hepimizin ve biz bu ülke var oldukça var olacağız. Rabbim milletimizin ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun" şeklinde konuştu. - RİZE

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Ekonomi
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz Ekonomi
Karantinadan kaçırılan kızın babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Ekonomi
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Ekonomi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Ekonomi
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul etti
Koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönecek olan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy, 14 gün karantinada kalmayı kabul...
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ece Erken Sinan Akçıl Aleyna Tilki Recep Tayyip Erdoğan
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan İtalya Futbol Almanya
Şu an buradasınız: ASKON Rize Şubesi'nden Karaborsaya açık savaş - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 12:52:19. #1.15#
title