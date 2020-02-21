ASKON Rize Şube Başkanı Karakoyun: "Hukukun ve demokrasinin olmadığı yerlerde en büyük yarayı...

21.02.2020 11:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:43

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, kuruluşlarının 28 Şubat sürecinde gerilediğini belirterek, hukukun ve demokrasinin olmadığı yerlerde en büyük yarayı sermayenin aldığını söyledi.



Rize'de birçok iş adamının STK'larda yer almadığını ve bu insanlarla beraber hareket etmek istediklerini, bu nedenle de ASKON'un çatısı altında toplanmaya karar verdiklerini dile getiren Karakoyun, "ASKON 1998 yılında rahmetli Necmettin Erbakan tarafından kuruldu, yani eski bir kurum. Rize'de de vardı fakat sonradan kapandı. 28 Şubat döneminden sonra ASKON epey bir yara aldı. Hukukun ve demokrasinin olmadığı yerlerde en büyük yarayı sermaye alıyor. ASKON da 28 Şubat'ta bundan nasibini almıştır. Belirli bir gerileme yaşadı. Tabii ki şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından destekleniyor. Biz Rize'de çok sesli, çok sesli derken kargaşa çıkaran değil, çok sesli bir topluluk oluşturmak istedik. Biz bunu genel merkeze sunduk. Bizi ilgilendiren her konuda biz var olacağız. Bunu söyledik ve bu konuda destek de aldık. Rize'de çok ciddi istihdam sağlayan iş adamları var. Bu iş adamları hemen hemen hiçbir kurumda yok. Biz dedik ki 'Sizinle beraber biz ASKON'u oluşturalım. Yeni bir STK, biz bunu kuralım Rize'ye yararlı olalım. Hepinizin Rize ile ilgili projeleri var. Biz bu projeleri ASKON ile birlikte duyuralım. Yanlış yapıldığını düşündüğümüz bir proje varsa bunu düzeltmeyi de ASKON eliyle yapalım'. Tabii ki bir birleşme oldu" ifadelerini kullandı.



Rize'de ciddi bir STK boşluğu olduğunu düşündüklerini ve sosyal sorumluluk projeleri de dahil olmak üzere birçok projede olacaklarını ifade eden Karakoyun, "Bir iş adamı bir yatırımı belki tek başına gerçekleştiremiyor ama en az 2-3 kişi olduklarında ve birbirlerine güvendiklerinde bu işi gerçekleştirebilirler. Biz mesela bununla alakalı bir iki şey düşünüyoruz. ASKON'da birbirini tanıyan, arkadaş olan, birbirine güvenen iş adamlarının bir araya gelip yeni şirketler kurup, yeni istihdam sahalarının sağlanması, yeni iş alanları oluşturması bizim hedefimiz. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Rize'de sosyal sorumluluk projelerinde adımız olacak, bir sıkıntı olduğunda biz bu konuya müdahil olmaya çalışacağız. Bilindiği üzere şuanda kentsel dönüşümle alakalı sıkıntılar var, biz bunlara gireceğiz. Sanayi olayı var, bizim bununla alakalı özüm önerilerimiz var. Rize biz arkadaşlar olarak bir STK boşluğu olduğunu düşündük. Bu ciddi bir sorun. Biz bu STK boşluğunu tek başımıza dolduramayız ama gördüğümüz yanlışları yapmayacağız" şeklinde konuştu.



Yeni kurulan ASKON Rize Şubesi'nin 28 Şubat'ta ilk genel kurulunu Genel Başkan Orhan Aydın'ın da katılımıyla gerçekleştireceğini sözlerine ekleyen Karakoyun, "Biz şuanda ASKON'da 38 iş adamıyız. Hemen hemen bu iş adamlarımız bin 300'e yakın da eleman çalıştırıyor. Bir şeyi belirtmek işitiyorum; ASKON'daki iş adamlarının istihdamları genelde hep Rize üzerinde. Biz bunu oluşturduk. Şimdi Allah'ın izniyle 28 Şubat'ta Genel Başkanımız Orhan Aydın'ın da katılımıyla ilk genel kurulumuzu gerçekleştireceğiz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA