Askon, Orta Doğulu İş Adamlarını Ağırladı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "3. havalimanı, Kanal İstanbul, hızlı tren gibi devasa projelerle Türkiye, lojistik anlamda da çok farklı bir üs konumuna gelecektir. Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olan Türkiye, Avrupa'nın da Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya açılan kapısı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ASKON Dış İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıya Türkiye'de ticaret yapan 100'e yakın Orta Doğulu iş adamı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Cesur, Suriye, Irak, Gazze, Kudüs, Myanmar ve Afganistan'da yaşanılanların ortada olduğunu belirterek, "böl, parçala, yönet, sömür" düzeninin başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin hala ortak politikası olduğunu kaydetti.

Bugün İsrail'in orantısız güç sarf ederek masum sivil Gazzelileri dünyanın gözü önünde katlettiğine herkesin şahitlik ettiğini aktaran Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Myanmar'da sırf inançları İslam diye etnik kıyıma uğrayan din kardeşlerimizin acısını duyabiliyoruz. Kudüs'ün, Şam'ın, Bağdat'ın, Bosna'nın, Kabil'in ve İstanbul'un acıları aynı acılardır. Peygamber efendimizin 'Doğu'da bir Müslümanın ayağına diken batsa, batıdaki Müslümanın onun acısını yüreğinde duyması gerekir' sözü gereğince İslam kardeşliği hukuku çerçevesinde bir ve bütünlük içinde hareket etmeliyiz. Bunu yapmaya mecburuz. İnsanlığın refaha ermesi, mazlumların zulümden kurtarılması adına buna yapmaya mecburuz. Bizler bir arada durdukça, Allah'ın inayetiyle emperyalistlerin tüm oyunlarını bozabiliriz. Unutmayalım ki bizleri güçlü kılacak olan ancak ve ancak inancımız ve birlikteliğimiz olacaktır."

"Türkiye lojistik anlamda çok farklı bir üs olacaktır"

Hasan Ali Cesur, Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüyerek dünyada en çok büyüyen ikinci ekonomi olduğunu belirterek, "İstikrarlı ve güçlü yapısı ile ülke ekonomimiz, 2018 yılında da büyümeye devam edecektir. Ekonomik alanda sergilediği üstün performans ve istikrarlı yapısıyla Türkiye, yakın çevresinde ve dünyada önemli yatırım merkezlerinden biridir. Çok şükür 3. havalimanı, Kanal İstanbul, hızlı tren gibi devasa projelerle Türkiye, lojistik anlamda da çok farklı bir üs konumuna gelecektir. Orta Doğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olan Türkiye, Avrupa'nın da Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya açılan kapısı olacaktır." ifadelerini kullandı.