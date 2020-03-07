07.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:38

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ile Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Kayseri'de düzenlenen ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Nebati, kentteki bir otelde düzenlenen zirvede, Türkiye'nin son yıllarda önemli işlere imza attığını söyledi.

2013'deki havayı 6 yılda bozmaya çalışanların aralarına bir virüs sokmak istediğini belirten Nebati, şunları söyledi:

"Bu virüs koronavirüsü değil. Bu virüs, kendini beğenmeme, gurur duymama virüsü. Bu virüsün üstesinden gelmek zorundayız. Bu ülke övünülecek bir ülke. Ben İstanbul'dan gurur duyuyorum, Kayseri'den övünüyorum, Kastamonu'yu seviyorum. Kayseri'yi Kars'la karşılaştırmıyorum, Kars'taki güzelliği görüyorum. Edirne'deki farklılığı, Akdeniz'deki o ılıman iklimi, Karadeniz'deki coşkuyu, hepsiyle gurur duyuyorum. 3. köprüden de gurur duyuyorum, Marmaray'dan da, Atak'lardan da, gemilerden de, savunma sanayideki yüzde 70'lik yerlilik oranıyla da gurur duyuyorum. Ben SİHA ve İHA'ları uçuranlara sebep olanlardan da gurur duyuyorum, ekonomiyi bu noktaya getirenlerle de gurur duyuyorum."

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da gurur duyduğunu vurgulayan Nebati, "Rakamlar doğruyu söyler. Enflasyonun ne hale geldiğini, faiz oranlarının nereye düştüğünü, bunları söyler ama bunlara ruh verecek olan bizleriz. Bu ruhla biz yürümeliyiz. 21. yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı. Bu gidişi bu koşuşturmayı Allah'ın izniyle durduracak hiçbir güç yok. Biz bu gücümüzle Doğu Akdeniz'deyiz, gemilerimiz orada, sondaj gemilerimiz orada. Biz bu gücümüzle İHA'larla SİHA'larla başkalarının parmak ısırdığı savunma teknolojileriyle İdlib'deki masumların sesiyiz. Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak güce sahibiz."

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da ülkenin tüm dünyaya tarihte görülmedik dersler verdiğini söyledi.

Dün ecdat nasıl kucağını dünyanın çeşitli milletlerine açtıysa bugün de gerek yurt içinde 4 milyon ve İdlib'de 3 milyon sığınmacıya kucak açtıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Dile kolay, insanlık adına Türkiye 41 milyar doları harcamaktan çekinmemiştir. Bizde durum böyleyken bugün medeniyetin beşiği diye tanımlanan Avrupa'nın göçmenlere karşı sınırlarında yapmış oldukları insanlık dışı muameleleri ve zorbalıkları nereye koyacağız? Şimdi sormak lazım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ayaklar altına alan bu zihniyet mi medeniyeti temsil ediyor yoksa zulüm, açlık ve ölümden kaçan 7 milyon sığınmacıya kucak açan ülkemiz mi medeniyetin beşiği sözünü hak ediyor?"

Bu süreçlerde maskelerin düştüğünü ve gerçek yüzlerin görüldüğünü kaydeden Aydın, bedeli ne olursa olsun doğru yolda yürüdüklerini dile getirdi.

Tüm gelişmelere anında refleks veren, güçlü iradeye sahip Cumhurbaskanı, iktidar, cesur yüreklerden meydana gelen Mehmetçik ve sağduyulu bir milletleri olduğunu vurgulayan Aydın, "Allah yolumuzu açık, istikametimizi doğru eylesin." dedi.

Bugün tüm dünyanın Türkiye'nin, hayranlıkla İHA, SİHA ve yerli otomobillerindeki yüksek teknolojisini konuştuğuna işaret eden Aydın, "Sayın Bakanımızın bakanlığı döneminde birçok yeniliği yaşıyoruz. Bakanlığımızın bir sloganı var, 'Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi.' Bu slogan çok yerinde ve aslında bakanlığın hedeflerini de özetleyen bir slogan. Yine kendileri döneminde 'Uçtan Uca Yerlileştirme Programı' ile Türkiye'yi yüksek teknoloji üreten lige terfi ettirecek çalışmaları iş dünyası olarak büyük bir heyecanla takip ediyor ve bu konuda atılacak her türlü adımın destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA