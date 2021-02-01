ASKON Konya Şube Başkanı Sinacı, Konya sanayisi istatistik ve rakamlarını değerlendirdi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Konya sanayisinde üretim, ihracat ve yatırım teşvik rakamlarının pandemiye rağmen artış gösterdiğini bildirdi.

Sinacı, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Konya'nın üretim endüstrisinde pandemiye rağmen önemli bir performans sergilediğini, 2020 yılında tüm rakamların yukarı çıktığını belirtti.

Üreticilerin olağanüstü performans gösterdiğini dile getiren Sinacı, "2020 yılında 2,16 milyar dolar ihracat yaptık. Bu, tüm zamanların rekoru. 36 ilin toplamından daha fazla ihracat gerçekleştirdik. 1,24 milyar dolar da dış ticaret fazlası verdik. Yani 916 milyon dolar ithalat gerçekleştirdik. Irak, ABD, Almanya, Rusya ve İtalya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu." ifadelerini kullandı.

"Yatırım teşvikte 4'üncü sıradayız"

Yatırım teşvik rakamlarının da sevindirici düzeyde olduğunun altını çizen Sinacı, şöyle devam etti:

"2020 yılı sonu itibariyle Türkiye'de 10 bin 505 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgelerde toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı 238,4 milyar lirayken, belirtilen istihdam sayısı ise 305 bin 342 kişidir. 2020 yıl sonu itibarıyla Konya'da 560 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Konya bu rakamla Türkiye'de 4'üncü sırada yer almaktadır. Türkiye'de 2020 yılında alınan teşvik belgesi sayısında Konya'nın payı yüzde 5,3'tür. Yatırım teşvik belgeleri kapsamında toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı 7,3 milyar lira olup, bu tutarla Türkiye'de 11'inci sırada yer almaktayız. En fazla yatırım teşvik belgesi 449 adet ile imalat sektörüne ait. Ayrıca yabancı yatırımlar da şehrimizde artmaktadır. Yatırım teşvik belgelerinden 8'i yabancı sermayeli firmalara aittir. Pandemi Konya'da yatırımlara da ket vuramadı. Rakamlar bunun en büyük kanıtı."

Konya'nın 2020 yılını rekorlarla tamamladığını ifade eden Sinacı, "2021 yılına Konya olarak moralimiz yüksek ve güçlü başladık. Bu performans ile gerek üretimde, gerekse ihracatta 2020 rekorunu da kıracağımıza inanıyoruz. Pandeminin etkisini kaybetmesiyle daha da hızlı bir sürece gireceğiz. ASKON Konya Şubesi olarak bizler de Konya'nın kahramanları, sanayicilerimiz için itici güç olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin