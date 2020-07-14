ASKON Konya İl Başkanı Sinacı'dan İSO 500'e giren firmalara tebrik Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya İl Başkanı Atilla Sinacı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşları sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Konya İl Başkanı Atilla Sinacı, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşları sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sinacı, yaptığı yazılı açıklamada Konya'nın, bu yıl 7 sanayi firması ile İSO 500 sıralamasına girmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yapılacak çalışmalarla firmaların, bir adım daha ileriye geçeceğini vurgulayan Sinacı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemlerde bu sayıyı daha da artırmak ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Bu vesile ile sıralamaya giren tüm firmalarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA