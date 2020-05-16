ASKON Konya 100 bin maske dağıttı
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ASKON Konya 100 bin maske dağıttı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi'nin başlattığı "1 Milyon Maske Kampanyası"na 100 bin maske ile katılım sağlayan ASKON Konya İl Başkanlığı, maskelerin dağıtımını gerçekleştirdiğini bildirdi.

ASKON Konya 100 bin maske dağıttı
16.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:38

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi'nin başlattığı "1 Milyon Maske Kampanyası"na 100 bin maske ile katılım sağlayan ASKON Konya İl Başkanlığı, maskelerin dağıtımını gerçekleştirdiğini bildirdi.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen ASKON Konya İl Başkanı Atilla Sinacı, özel bir sosyal sorumluluk projesini yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Sinacı, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Orhan Aydın öncülüğünde büyük ASKON camiası olarak 1 milyon maske hediyesi kampanyamızı başlattık. Yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimizin desteği ile alınan 100 bin maskenin bir bölümünü geçen hafta itibarıyla bu süreçte sağlık çalışanlarımız gibi gece gündüz demeden çalışan emniyet personelimiz adına Konya İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Aydın'a teslim ettik. Önemli bölümünü, bu süreçte olmazsa olmazımız, gecesini gündüzüne katan, fedakar sağlık çalışanlarımız için ayırdık. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuk Tıp Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşumuza hediye ettik. Kurumlarımız çok memnun kaldılar ve teşekkürlerini esirgemediler."

Açıklamada maskelerin dağıtılmasıyla ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"ASKON Konya İl Başkanı Atilla Sinacı ve Başkan Vekili Taner Doğan koordinesinde başkan yardımcıları Mehmet Şen, Mehmet Akif Savaş, Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Üzümcü, Genç ASKON Konya Şube Başkanı Ferhat Bozkurt, Genel Sekreter Muaz Gülyiğit ve Genel Sekreter Yardımcısı Latif Güdül'den oluşan dağıtım heyeti maskeleri teslim etti. 100 bin maske Konya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Selçuk Tıp Fakültesi, Meram Tıp Fakültesi, başta olmak üzere birçok sağlık kurumuna hediye edildi."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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