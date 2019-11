Askon kan verip çağrı yaptı

06.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:09

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Sakarya Şubesi, Türk Kızılayının 81 ilde başlattığı "Kan bağışla ki can yaşasın" kampanyası çerçevesinde kan bağışı yaptı. ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz 'Kan sürekli ihtiyaç' vurgusu yaparak "Sağlıklı her birey kan vermeli" diyerek vatandaşları kan vermeye davet etti

ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ve dernek yöneticileri Serdivan Kan Merkezi'ne giderek bağışta bulundular. Dernek üyeleriyle birlikte bağışta bulunan Başkan Engin Tumbaz "Kan sürekli ihtiyaç. Kızılay yöneticileri, yetkililer her fırsatta kan bağışının faydalarını anlatan açıklamalarda bulunuyor. Kan bağışla ki can yaşasın kampanyasına katılarak destek olmak istedik. Sağlıklı her bireyin kan vermesinin manevi haz ve sağlık açısından önemli olduğunu biliyor ve herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyoruz" dedi

Kaynak: Bültenler