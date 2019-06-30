ASKON Giresun Şube Başkanı Türk oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun Şube Başkanı iş adamı Yener Türk oldu.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ASKON'un Giresun Şubesini kurma görevinin tarafına tevdi edildiğini belirtti.

ASKON'un faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Türk, şunları kaydetti:

"ASKON Giresun'da yatırım yapmış işletmelere de önemli destek verecek, aynı zamanda yeni yatırım yapılması ve istihdam kapılarının açılması anlamında önemli rol oynayacak. En kısa zamanda yönetim kurulumuzu oluşturup faaliyete geçtikten sonra iş adamlarımız ve sanayicilerimiz arasında birlik ve bütünlüğü sağlayarak ilimizin her yönüyle kalkınması için var gücümüzle çalışacağız."

ASKON tarafından kurucu başkanlık görevine atanmasının ardından AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın ve Sabri Öztürk ve iş dünyasının bazı etkin isimleri ile istişarelerde bulunduğunu kaydeden Türk, görüşmelerde ASKON ile ilgili bilgi de aktardığını belirtti.

Türk, ASKON Giresun Şubesi olarak güçlü ve etkin bir yönetim oluşturmak için ilerleyen günlerde çalışmalara ve istişarelere başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA