ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "İş insanları olarak erken seçim istemiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "İş insanları olarak erken seçim istemiyoruz"

Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: 'İş insanları olarak erken seçim istemiyoruz'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker. Bu nedenle iş insanları olarak erken seçimi istememekle birlikte bunu dillendirmenin de ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağı kanaati içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada, Denizli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya yer verilen Aydın, zor dönemlerden geçildiğini belirterek, "Bu zor dönemlerde malumunuz fırsatçılık yapmak isteyen çok insanlar olacaktır. Tüm dünya eksi derecelerde ekonomik olarak küçülürken, ülkemizin tüm bunlara rağmen büyümesini görmezden gelerek erken seçim isteyen kesimler de olmaktadır.

Şimdi bu kesimlere sormak lazım, geçmişte ne oldu da faizler üçlü rakamlara, enflasyon yüzde 90'lara çıkmış, bir gecede bankaların içi boşaltılarak ülkemiz soyulur olmuştu. Ha keza geçmiş dönemlere baktığımızda koalisyon hükümetlerinin ülkemize istikrasızlıktan başka bir şey getirmediğini görmekteyiz. Bugün geldiğimiz noktadan bizi geriye çekecek yöntemlerle mi bizlere reçeteler sunmaktasınız." açıklamasında bulundu.

Aydın, iş insanlarının istikrar istediğini kaydederek "Hamdolsun tüm dünyayı kasıp kavuran bu ateşe rağmen devletimizin gücünü yanımızda hissetmekte, önümüzü görmekte ve yeni ekonomi düzeninde güçlü bir Türkiye'yi de görebilmekteyiz. Erken seçim bu ülkeye faydadan çok zarar getirir ve ülkemizi geçmişin istikrarsızlık dönemlerine tekrardan çeker. Bu nedenle iş insanları olarak erken seçimi istememekle birlikte bunu dillendirmenin de ülkemize hiçbir fayda sağlamayacağı kanaati içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

-Avrupa Birliği oyalama taktiklerinden vazgeçmeli

Avrupa Birliği vize serbestisinin bir an önce sağlanması gerektiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"16 Aralık 2013 tarihinde AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasına paralel olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Vize Serbestisi Diyaloğu başlamış durumdadır. Ne var ki, Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmasının tüm şartlarını Türkiye yerine getirirken, Avrupa Birliğinin çeşitli bahanelerle vize serbestisine hala yanaşmadığını ve bunu bize karşı dönem dönem bir baskı aracı olarak kullandığını görmekteyiz.

Avrupalı dostlarımıza şunu açıkça hatırlatmak istiyoruz, ihracatımızın yarısını Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılıklı güven esasına dayalı bir şekilde yürütürken, ülkemiz Türkiye geri kabul anlaşmasının şartlarını yerine getirirken hala vize serbestliğinin sağlanamaması gerçeklerinizle ve samimiyetinizle ne kadar uyuşmaktadır. Bu serbestliğin zamanı çoktan gelmiştir. Avrupa Birliği'nden bizleri oyalama taktiklerinden vazgeçerek samimi olmalarını ve sözlerinin gereğini yerine getirmelerini iş insanları olarak beklemekteyiz. ve bu konuda devletimizin yetkili kurullarının da daha aktif olmasını istemekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Fatih Terim Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "İş insanları olarak erken seçim istemiyoruz" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:26:11. #1.16#
title