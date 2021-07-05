ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Enflasyon konusunda tüm paydaşlar sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmeli"
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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Enflasyon konusunda tüm paydaşlar sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmeli"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: 'Enflasyon konusunda tüm paydaşlar sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmeli'
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, enflasyon konusunda tüm paydaşların sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmesi gerektiğini belirtti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, enflasyon konusunda tüm paydaşların sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmesi gerektiğini belirtti.

Aydın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Vatandaşın alım gücünün zayıflamasının beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Enflasyon konusunda tüm paydaşlar sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmelidir. 2021 sonu itibarıyla yüzde 12,2'lik bir enflasyon hedefimiz varken, yaz aylarının gelmesine rağmen bugün açıklanan TÜİK verilerine göre aylık bazda 1.94'lük artışla yüzde 17,53'lük bir enflasyon oranına ulaşmış bulunmaktayız. Fiyat artışlarıyla ilgili her kesimin farklı gerekçeleri olacaktır. Kimi ham maddeyi kimi kuraklığı kimi de pandemiyi gerekçe gösterecektir. Ne var ki vatandaşın alım gücünün zayıflaması beraberinde birçok sıkıntıyı getirir.

Enflasyon konusunda tüm paydaşları sorumluluk alarak topyekun mücadeleye davet ediyoruz. Bir yandan ham madde, pandemi, lojistik ve benzeri giderleri gerekçe gösterip fiyat artışı yaparken, bir yandan da bu süreçte cirosuna ciro katan özellikle tekelleşen firmalar sıkı kontrol edilmelidir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı Fiyat İstikrarı Komitesi'nin acilen devreye alınması gerekmektedir. Vatandaşımızın enflasyon karşısında ezilmesine hiç kimsenin gönlünün razı olmayacağını düşünüyor, bu konuda yetki sahibi olan tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Son Dakika: Enflasyon haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 oldu
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ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Enflasyon konusunda tüm paydaşlar sorumluluk alarak topyekun mücadeleye girmeli" - Haberler Ekonomi
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