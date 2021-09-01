ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İkinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyüme, ihracata yönelik sanayi üretimi ile gerçekleştirildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "İkinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyüme, ihracata yönelik sanayi üretimi ile gerçekleştirildi. Bu parmak ısırtacak bir gelişme ve sürdürülebilir bir büyümenin de aynı zamanda habercisi." ifadelerini kullandı.

ASKON Genel Başkanı Aydın, bu yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İkinci çeyrekte yüzde 21,7'lik büyümenin ihracata yönelik sanayi üretimi ile gerçekleştirildiğini belirten Aydın, bu parmak ısırtacak gelişmenin sürdürülebilir bir büyümenin de aynı zamanda habercisi olduğunu kaydetti.

Aydın, büyümenin yarısının mal üretimi ve ihracattan geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Kaynaklarımızı verimli kullanmaya, yerlileşmeye ve ihracat odaklı sanayileşmeye devam etmeliyiz. Öte yandan toplumun refahı, sabit ve düşük gelirliler için de, büyümedeki zaferi enflasyonla mücadeleye taşımalıyız. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir istihdam, sürdürülebilir büyüme, halkımızın beklediği ekonomik rahatlamayı beraberinde getirecektir. Bu nedenle enflasyonla mücadele her daim öncelikli konularımızdan biri olmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt