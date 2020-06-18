ASKON Genel Başkanı Aydın: " VERBİS'e kayıt süresi yıl sonuna uzatılmalı" Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) VERBİS'e kayıt yaptırmayan şirketlerin 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu zorlu süreçte firmalarımız bu yükün altından...

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) VERBİS'e kayıt yaptırmayan şirketlerin 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu zorlu süreçte firmalarımız bu yükün altından kalkamaz, iş dünyası adına VERBİS'e kayıt süresinin kamu firmalarına sağlanan imkanda olduğu gibi yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorunda olduğunu ifade etti.

Aydın, yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının haziran sonuna kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek durumunda olduğunu belirtti.

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının eylül sonuna kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek durumunda olduğunu ifade eden Aydın, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının da yıl sonuna kadar kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek durumunda olduğunu kaydetti.

Aydın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) virüsü nedeniyle iş yerlerinin büyük bir ağırlığının üç aydır kapalı durumda olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Firmalarımız daha yeni yeni normalleşme süresine adapte olmakta ve kayıplarını telafi etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle kişisel veri koruma kanunun getirdiği uyum işlemlerini tamamlamakta zorluk yaşamaktadırlar. VERBİS'e kayıt yaptırmayan şirketlerin 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında ceza yaptırımı ile karşı karşıya, bu zorlu süreçte firmalarımız bu yükün altından kalkamaz, iş dünyası adına VERBİS'e kayıt süresinin kamu firmalarına sağlanan imkanda olduğu gibi yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA