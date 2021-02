ASKON Genel Başkanı Aydın: "Vatandaşlarımız gıda enflasyonuna daha fazla ezdirilmemeli"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Vatandaşlarımız daha fazla gıda enflasyonuna ezdirilmemeli. Bunun için tarım alanlarının ve lojistiğin yeniden planlanması gerek." ifadelerini kullandı.

ASKON Başkanı Aydın, yaptığı açıklamada ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı (TÜİK) ocak ayı rakamlarına atıfta bulunan Aydın, şunları kaydetti:

"TÜİK Ocak 2021 döneminde tüketici fiyatlarının yüzde 1,68 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 14,97 olduğunu açıkladı. Üretici ve tüketici enflasyonuna baktığımızda talepten ziyade maliyet enflasyonu olduğunu görmekteyiz. Özellikle gıda ürünlerinde çok ciddi artışlar görülmektedir. Vatandaşlarımız hanelerine AŞ sokmada zorluklar yaşamaktadır. Bir an önce gerekli tedbirler alınarak bu işe bir çare bulunmalıdır.

Vatandaşlarımız gıda enflasyonuna daha fazla ezdirilmemeli. Bunun için tarım alanlarının ve lojistiğin yeniden planlanması gerek. Gıdada maliyet enflasyonu yaşanmaktadır. Bu da gösteriyor ki ülkemizin tarım politikalarının revize edilmesi gerekiyor. Tarım ürünlerinin iklim koşullarından etkilenmemesine, seracılığın maliyetlerinin düşürülmesine, tarladaki ürünün bozulmadan alıcısına en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasına kadar tarım alanlarının ve lojistiğinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir."

Aydın, bu anlamda diğer ülkelere bakıldığında, ürünün yetiştirildiği noktadan satış noktasına en kısa yoldan nasıl gideceğine ilişkin lojistik çalışmalarının yapıldığının görüldüğünü kaydetti.

Türkiye'nin de aynı şekilde özellikle gıda ürünlerinde soğuk hava depoları oluşturulmuş lojistik hatlarına bir an önce kavuşması gerektiğini belirten Aydın, "Üreticiden hale, halden hale, halden markete manava gidene kadar çok miktarda yaş sebze ve meyve israf oluyor, dolayısıyla bu da maliyetlere yansıyor. İklim değişikliği gıda sektörünü de vurmaktadır. Bu nedenle her bir ürünün kıymetini bilmeli ve israfını önleyecek tedbirleri bir an önce almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu