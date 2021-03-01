ASKON Genel Başkanı Aydın: "Büyüme rakamları büyük bir canlanmanın habercisi"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, büyüme rakamlarının büyük bir canlanmanın habercisi olduğunu belirtti.

Aydın, büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgın dolayısıyla ekonomi çevreleri olarak son dönemde çok ciddi sorunlar yaşadıklarını aktararak, bu zorluğun küresel olduğunu ve hemen hemen her yerde görüldüğünü bildirdi.

Merkez bankalarının para basmasına, piyasalara teşvik üstüne teşvik verilmesine rağmen G-20 ülkeleri arasında sadece Çin ve Türkiye'nin artı değerde büyümeyi yakalamasının büyük başarı olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"ABD, Almanya, Japonya ve Güney Kore ekonomilerinin küçüldüğü bir ortamda yüzde 1,8 de olsa büyüme rakamını gerçekleştirebilmek takdire şayandır. Yılın son çeyreğinde elde edilen yüzde 5,9'luk büyüme, Türkiye'nin gerçek potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunun göstergesi. Büyüme rakamları büyük bir canlanmanın habercisidir. Yakın dönemde ülkemiz üzerine büyüme tahmininde bulunan birçok kurum ve kuruluşun öngörülerinde yine revizyona gideceğine inanıyoruz. Çok büyük badireler yaşamazsak 2021'i yüzde 7-8 büyümeyle kapatırız.

Elbette büyüme rakamları bizlerde çok büyük memnuniyet oluşturuyor. Bir yandan büyürken bir yandan da kişi başı gelirin adil bir şekilde dağılmasını da hedef olarak belirlememiz gerekmektedir. Öncelikle dünya ortalaması olan 11 bin dolarlar seviyesine ulaşmalı, ardından bu rakamları geçmeliyiz. Çalışkan, üretken halkımız bunu ziyadesi ile hak ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan