ASKON, Filistin için "Önce İnsan Diplomasisi" başlatıyor
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ASKON, Filistin için "Önce İnsan Diplomasisi" başlatıyor

ASKON, Filistin için 'Önce İnsan Diplomasisi' başlatıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, iş dünyası olarak uzun vadeli, geniş bir perspektifte uluslararası camianın da desteğini alarak Filistin için "Önce İnsan Diplomasisi" başlattıklarını bildirdi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, iş dünyası olarak uzun vadeli, geniş bir perspektifte uluslararası camianın da desteğini alarak Filistin için "Önce İnsan Diplomasisi" başlattıklarını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, tüm insanlığın gözleri önünde Kudüs'te yaşanılan trajediye kayıtsız kalınamayacağını belirterek, somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Aydın, "Bu bağlamda iş dünyası olarak uzun vadeli, geniş bir perspektifte uluslararası camiaların da desteğini alarak Filistin için 'Önce İnsan Diplomasisi' başlatıyoruz. Amacımız, İsrail hükümetinin ve fanatik Yahudilerin temel insan haklarına yönelik terörist eylemlerini ve uluslararası hukuku hiçe sayan adımlarını başta muadilimiz olan İslam coğrafyasındaki iş dünyası STK'larına ve dünya genelindeki STK'lara arz etmek olacaktır. Bu işin uzun vadeli de olsa takipçisi olacağız ve İsrail hükümetine bir baskı unsuru oluşturulmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bazen diplomasi ve ticaretin ayrı kulvarlarda hareket etmediğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bir yerde insanlığa zulmediliyorsa, sistematik bir şekilde sindirme ve baskı oluşturuluyorsa, yetmiyor, insanlar yerlerinden baskıyla göç ettiriliyorsa, ibadethaneleri basılıp terör estiriliyorsa, çocukların, kadınların, sivillerin üstüne bombalar yağdırılıyorsa burada zulmün olduğu aşikardır. Bu zulme sessiz kalmak insanlığa ihanettir. Bu nedenle başta İslam coğrafyasındaki muadilimiz olan STK'lar olmak üzere dünya genelindeki STK'ların bu konularda dikkatlerini çekerek zulmün odak noktası haline gelmiş olan İsrail devleti ile karşılıklı ticaretin gözden geçirilerek boykot uygulanması noktasında görüşlerimizi belirteceğiz. Ortak hareket ederek iş birliği içinde ticareten İsrail'e uzun vadeli gereken cevabı vereceğiz. Bu konuda duyarlılık oluşturarak konunun takipçisi olacağız.

Türkiye'de İsrail ürünleri ile ticaret yapan firmalara da sesleniyorum; en azından hükümetlerine yapılanın bir barbarlık ve tüm insanlığa zarar veren bir zorbalık olduğunu iletebilirler. İsrail zulmüne sessiz kalmak onları da bu suçlara ortak eder. Konuya ilişkin kendilerinin de 'Önce İnsan Diplomasisi'ne destek vererek bu konudaki samimiyetlerini ortaya koymalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız da aynı hassasiyetle bu konuya duyarlı olsunlar. İsrail menşeli ürünleri kesinlikle almasınlar. Zaman, somut adımlar atma zamanıdır. Her kesimden önce insan diyerek somut adımlar bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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