ASKON'dan STSO Başkanı Eken'e teşekkür ziyareti
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ASKON'dan STSO Başkanı Eken'e teşekkür ziyareti

26.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 11:31
ASKON'dan STSO Başkanı Eken'e teşekkür ziyareti

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sivas Şube Başkanı Kadir Darıcık ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sivas Şube Başkanı Kadir Darıcık ve yönetim kurulu üyeleri, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken'i ziyaret etti.

STSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Darıcık, kentin ve bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ileten Eken'e teşekkür etti.

Eken'in, 2 yıldır kentin ekonomik ve iktisadi kalkınması adına bir çok teşebbüsü olduğunu aktaran Darıcık, şunları kaydetti:

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"Sayın Eken, geçen hafta Cumhurbaşkanımıza, Sivas'ımızın haklı taleplerini doğrudan iletti. Biz de yakından takip ettik. Aynı toplantıda Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısının tamamlanması konusunda Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destek bizim için çok anlamlı. Biz sivil toplum kuruluşları olarak konuyu sürekli gündemde tutacağız. Sivas'ta yapılacak olan ekonomik ve iktisadi çalışmaları, göçü durduracak çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla Sivas için mücadeleye devam edeceklerini belirten Eken de "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O günkü taleplerimizin yüzde 90-95'ine yönelik gerekli talimatları verdi. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, bana bu görevi layık gören 63 oda ve borsa başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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