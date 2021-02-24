ASKON'dan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz ve beraberindeki heyet, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Ziyarette Yüce, heyet ile Sakarya'nın ticari gelişmeleri, ihracat geleceği ve istihdamı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sakarya'nın menfaatine yönelik yapılan her çalışmanın destekçisi olduklarını ifade eden Başka Yüce, "Sakarya ticari yaşamı, ekonomik gücü, üretim kabiliyeti, eşsiz doğası, turizm olanakları ve verimli topraklarıyla ülkemizin parlayan yıldızı. Dünyanın içerisinden geçtiği bu zor dönemde de gerek şehrimizde gerek ülkemizde hamdolsun sanayinin çarkları durmadı, üretim devam etti." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak da iş dünyasıyla yakın bir çalışma halinde olduklarını belirten Yüce, şöyle konuştu:

"Böylesine değerli iş insanlarına sahip bu şehir daha çok ihracat rekorları kıracak inşallah. Sanayi faaliyetlerin yanı sıra bu zengin topraklardan tarım alanında da faydalanacağız. Hayata geçirmeyi hedeflediğimiz tarım projelerimiz ile Sakarya'ya ekonomik anlamda katkılar sağlarken, dünyada ilk olacak çalışmalara da imza atacağız. Kısacası tarımıyla, sanayisiyle, ekonomisiyle güçlü şehir Sakarya hedefleri doğrultusunda büyümeye devam ediyor."

İş insanlarına verdiği destek ve Sakarya'ya yapılan hizmetlerden ötürü Yüce'ye teşekkür eden heyet, görüşme sonrasında ayet yazılı olan tablo hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı