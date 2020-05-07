ASKON'dan polislere maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında polislere maske dağıttı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında polislere maske dağıttı.

ASKON Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şube Başkan Yardımcısı İlker Barlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Taşkın, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş'ı makamında ziyaret etti.

Bu süreçte emniyet mensuplarına çeşitli destekler sağlamaya gayret göstereceklerini ifade eden Barlı, şunları kaydetti:

"Bugün maske dağıtımı yaparak destek olmaya çalıştık. Kurumlarımızda maskeye ciddi bir talep var. Biz de gücümüzün yettiği kadar bu desteği sağlamaya çalışacağız. Ekonominin tüm paydaşlarını milli ekonomi seferberliğine davet etmiştik. Bu düşünce ile taşın altına elimizi koymaya devam ediyoruz. ASKON olarak bu özverileri için milletinin yanında olan herkese teşekkür mahiyetinde bu çalışmaya girdik. Bunu sürdüreceğiz."

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Güldaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA