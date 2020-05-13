ASKON'dan kurumlara maske desteği Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurumlara maske desteğinde bulunuyor.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurumlara maske desteğinde bulunuyor.

ASKON Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şube Başkan Ali Özcan ve yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Ahmet Günçavdı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hacı Ali Hasgül'ü ziyaret ederek, maske takdiminde bulundu.

Özcan, burada yaptığı konuşmada, zor süreçlerden geçtikleri bu günleri el birliği ile atlatacaklarını ifade etti.

Bu sürece destek veren basın mensuplarına da teşekkür eden Özcan, "İnanıyoruz ki el birliği ile memleketimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz. Kıymetli basın çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Temsilen Kayseri Gazeteciler Cemiyetimize de maske takdiminde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Kayseri'deki tüm kurumlar iş birliği yaptığında kara bulutların hızla dağılacağını ve mutlu, güzel günlerin geleceğini vurgulayan Özcan, şunları kaydetti:

"Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. Birlikteliğimiz devam ettiği sürece biz yarı yolda kalmayız. Bizler cesaretimizi korumalıyız çünkü bu ülkenin geleceği aydınlık olacak. Pozitif düşünce ile birleşen pozitif eylem başarıyla sonuçlanır. Tüm pozitifliğimiz ile bu günleri yeni başarılarla aşacağız."

Kaynak: AA