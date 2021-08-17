ASKON'dan Kastamonu'ya yardım
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ASKON'dan Kastamonu'ya yardım

ASKON'dan Kastamonu'ya yardım
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Gençlik Kurulu, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla hazırladıkları yardımları bölgeye ulaştırdı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri Gençlik Kurulu, Kastamonu'da yaşanan sel felaketi dolayısıyla hazırladıkları yardımları bölgeye ulaştırdı.

Genç ASKON Kayseri Başkanı Kaan Sabri Çöl, yaptığı yazılı açıklamada, deprem, yangın ve sel felaketlerinin üst üste geldiğini ifade etti.

Kastamonu'daki selin ardından bölgeyle irtibata geçtiklerini belirten Çöl, eksikleri belirlediklerini, su, kuru gıda, temel gıda malzemeleri başta olmak üzere ihtiyaçları hazırlayıp bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

"Ne kadar eksik kapatabilirsek, o kadar mutlu oluyoruz" ifadesini kullanan Çöl, şunları kaydetti:

"Bir an önce kötü günlerin geride kalmasını temenni ediyoruz. Çok güzel bir ekibimiz var. Nerede bir sorun görsek hemen müdahale edebiliyoruz. Arkadaşlarımız çok gayretli. Bir yandan da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Pandemi sürecinde diksiyon eğitimi aldık, farklı sunumlara katıldık. İhtiyacı olanlara yardımlarda bulunduk. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile birlikte hareket ederek kitap temini sağladık. Toplumun her kesimi için koşturuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de milletimizle dayanışma içerisindeyiz. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Yaşanan zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz."

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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