ASKON'dan havaalanına maske desteği

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) maske dağıtmaya devam ediyor.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) maske dağıtmaya devam ediyor.

ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASKON Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlker Barlı ve yönetim kurulu üyesi Abdülkadir Taşkın, Devlet Hava Meydanları Kayseri Müdürü Fatih Öztürk'ü ziyaret etti.

Burada konuşan Barlı, her ne kadar hava taşımacılığı durma noktasında görünse de koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından Türk vatandaşlarını ülkeye getiren uçakların uçuşa devam ettiğini, bunun da birçok tehlike barındırdığını belirtti.

Bu nedenle maske dağıttıklarını aktaran Barlı, "Gerek ülkemize dönen vatandaşlarımız gerekse ambulans maksatlı çalışan hava araçları havaalanına iniyor. Burada alınan güvenlik önlemleri sayesinde ilimiz oluşabilecek sorunlardan kurtulmuş oluyor. Sayın müdürümüz maske desteği çağrısında bulunmuştu. Biz de bu çağrıya kulak verdik." ifadelerini kullandı.

Barlı, pek çok kuruma maske desteğinde bulunduklarını ve devam edeceklerini kaydetti.

İşletme Müdürü Öztürk ise havaalanında alınacak güvenlik önlemlerinin Kayseri'nin sağlığı için önemli olduğunu belirterek, ASKON'a maske desteği için teşekkür etti.

Kaynak: AA