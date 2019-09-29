ASKON'dan FİSKOBİRLİK ve Ziraat Odasına ziyaret

29.09.2019 16:08

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Giresun İl Başkanı Yener Türk'ün, FİSKOBİRLİK ile Ziraat Odasını ziyaret ettiği bildirildi.

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, ziyaretlerde birlik yönetim kurulu başkanı Lütfi Bayraktar ve oda başkanı Nurittin Karan ile istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin en büyük tarım satış kooperatifi, dünyanın ise en büyük fındık üretici birliği olan FİSKOBİRLİK'in Türkiye için çok önemli bir kuruluş olduğuna vurgu yapan Türk, şunları kaydetti:

"Değerli başkanlarımızla yaptığımız görüş alışverişinde ASKON İl Başkanlığı olarak ilimiz ekonomisi için ivme taşı konumunda gördüğümüz FİSKOBİRLİK ile sıkı bir işbirliği kurarak, birliğimizin hak ettiği değer ve seviyeye ulaşması noktasında en büyük desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik."

Kaynak: AA