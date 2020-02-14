ASKON'dan Batum atağı

14.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:25

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun ve yönetimi, derneğe üye olan bir işletmenin Batum'daki şubesinin açılışına katıldı.



Açılışa davetli olan Gürcistan'ın Batum Ticari Ataşesi, açılış sonrasında ASKON heyetiyle kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ASKON Rize Şubesiyle karşılıklı ilişkilerin ilerletilmesi, Rize ve Gürcistan arasındaki ticaretin daha da arttırılmasına değinildi. ASKON Rize Şube Başkanı Recep Ali Karakoyun, ASKON Genel Merkezinden aldıkları talimat ile irtibat halinde olduklarını ve Batum şehrinde güçlü bir ASKON şubesinin kurulmasının amaçlandığını, bunun için Batum'daki Türk iş adamları hakkında Genel Merkez tarafından kendilerinden bilgi alındığını belirterek, "Gürcistan'da kurulacak güçlü bir ASKON şubesinin şehrin ihtiyaçları doğrultusunda Doğu Karadeniz ile bağlantılı ve Gürcistan'a yapılan ihracatı daha da arttırmayı hedefliyoruz" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA