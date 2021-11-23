ASKON'dan "baskıları bertaraf edip ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız" açıklaması

AYDIN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığının açıkça görüldüğünü belirterek, "Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

ASKON açıklamasında görüşlerine yer verilen Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalara değindi.

Aydın, pandemi sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte taleplerde ciddi artışlar olduğunu aktararak, "Talep artışına enerji emtialarında yaşanan üretim yetersizliği, iklim değişikliği ve tedarik sorunları da eklenince tüm dünyada enflasyon yükseldi. Sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkeler de olduğu bizim gibi gelişen ülkeler de aynı sıkıntıyı yaşamaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada yaşanan bu sıkıntıya rağmen Türkiye üzerinde faiz ve kur sebebiyle baskı oluşturulmaya çalışıldığının açıkça görüldüğünü vurgulayan Aydın, Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracat ekseninden uzaklaştırılıp, paradan para kazanmaya çalışanların kasası yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

"Piyasalara moral verilmelidir"

Aydın, Cumhurbaşkanı'nın da belirttiği üzere bu zihniyete teslim olmadan bir mücadele başlatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun adı ekonomik savaş ise 2001, 2008, Gezi ve 15 Temmuz'da yaşanan sıkıntıları nasıl bertaraf ettiysek, Allah'ın izni ile bu faiz ve kur baskısını kırarak ekonomik bağımsızlığımızı sağlayacağız. Ülke olarak pandeminin yaralarını yeni yeni sarmaya çalıştığımız bu süreçte, dünyada yaşanan sıkıntıları görmezden gelerek, erken seçim çağrılarında bulunmak samimiyetten uzak açıklamalar olup, bu mücadeleye zarar vermektedir. Ayrıca artan enflasyona karşı halkın alım gücünü artıracak adımlar atılmalı, piyasalara moral verilmelidir.

Sanayi kapasite oranlarının her geçen gün arttığı, üretim, ihracat, turizm ve istihdamda güzel gelişmelerin yaşandığı bir ortamda gereken sabrı ve mücadeleyi gösterirsek baharı gören ülkelerin başında yer almamız kaçınılmazdır. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tüm vesayetleri kıran, gücünü ve liderlik vasfını açıkça ortaya koyan Türkiye, Allah'ın izni ile de bu baskılara boyun eğmeyecek ve dün olduğu gibi bugün de bu savaştan alnı ak bir şekilde ekonomik bağımsızlığını kazanarak zaferle ayrılacaktır."

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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