Askon'dan Avrupa Parlamentosu'na Sert Kınama

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına yönelik raporu onaylaması ile ilgili olarak "Bu karar skandaldır, tamamen ikiyüzlülüktür. AP bu kararla Türk milleti nezdinde bir kez daha kredisini kaybetmiş, güvenilirliğini bir kere daha yitirmiştir." dedi.



Koca, yazılı açıklamasında, AP'nin Türkiye'ye yönelik müzakerelerinin askıya alınması için hazırlanan raporu onaylamasını sert bir dille kınadı.



AP ve AB'nin 15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesine yönelik alçak darbe kalkışmasını yarım ağızla kınadığını belirten Koca, millet egemenliğine karşı yapılan alçaklığı sert bir dille kınamayan, kalkışma sürecinde sessiz kalan AP ve AB üyesi ülkelerin bir skandal karara daha imza attığını gördüklerini vurguladı.



Koca, şunları kaydetti:



"Terörün her türlüsüne karşı durması gerekirken FETÖ'cüleri himaye eden, PKK'lılara ülkelerinde adeta cirit attıran zihniyetin Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerini askıya alan raporu onaylamış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın öldürülmesi için araba veren alçakça kampanyalara sessiz kalan bir zihniyetten böyle bir karar çıkması da açıkçası bizi şaşırtmadı. Avrupa akıl tutulması yaşıyor. Bu karar skandaldır, tamamen iki yüzlülüktür. AP bu karar ile Türk milleti nezdinde bir kez daha kredisini kaybetmiş, güvenilirliğini bir kere daha yitirmiştir. ASKON olarak bu kararı şiddetle kınıyor, AP'ye bir an önce akıl tutulmasından kurtulmasını tavsiye ediyoruz."