ASKON'dan "alışverişini küçük esnaftan yap" kampanyası

SAMSUN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi, "alışverişini küçük esnaftan yap" kampanyası başlattı.

ASKON'a üye iş insanları, salgın sürecinde ayakta durmakta güçlük çeken küçük esnafa destek olmak için Yabancılar Çarşısı'nda alışveriş yaptı.

Esnafa Ahilik duasının da dağıtıldığı etkinlikte ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, vatandaşların da küçük esnaftan alışveriş yaparak, pazarlık yapma geleneğini devam ettirmelerini istedi.

Doğru, ASKON olarak bugüne kadar sürekli topluma yararlı projelerde yer aldıklarını belirterek, "Son 2 yıldır gerek dünyada gerek Türkiye'de pandemi sebebiyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntının içinde zorluklar yaşayan küçük esnafımızın yanında olduğumuzu göstermek adına üyelerimizle esnafımızdan alışveriş yaptık. Vatandaşlarımız da bizim içimizde yaşayan esnafımızı unutmasın, alışverişini küçük esnafından yapsın istiyoruz." dedi.

Alışveriş merkezlerinde vatandaşın pazarlık yapmasının mümkün olmadığına işaret eden Doğru, pazarlık kültürünün de sadece küçük esnaflarda yapılabildiğini dile getirdi.