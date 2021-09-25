ASKON Batman Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASKON Batman Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
ASKON Batman Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

BATMAN (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Batman Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

Salgın nedeniyle açık havada maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yapılan genel kurulda mevcut başkan Mehmet Selman Nasıroğlu güven tazeledi.

Yeniden seçilen Nasıroğlu, derneğin kurulduğu 1998 yılından bugüne yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilik ağları ile 8 bin üye iş insanı ve 17 bin üye işletmesine ulaştığını söyledi.

Nasıroğlu, "Salgın nedeniyle genel merkezimiz ile gerçekleştirilen istişareler sonucu insan sağlığını önceleyerek, genel kurulu delegelerimizin katılımı ile kısıtlı bir sayıda gerçekleştirmeyi uygun gördük." dedi.

Kurul toplantısına, ASKON Teşkilat Başkan Yardımcıları Nihat Çarboğa ve Orhan Güngörür de katıldı.

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sezai Temelli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özpirinçci Bülent Ersoy
Spor Bülent Uygun Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hava Durumu Zafer Kurugöl Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ASKON Batman Şubesi Genel Kurul Toplantısı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:01:35. #1.11#