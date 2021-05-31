ASKON Başkanı Aydın: "Potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2021 birinci çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'daki (GSYH) büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2021 birinci çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla'daki (GSYH) büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 7'lik büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2021 yılı başında sanayi tarafından gelen rakamların güçlü sinyaller verdiğini aktaran Orhan Aydın, "Sene başında gelen veriler bizleri yanıltmadı. Sonuçta bu güçlü verilerin ışığında bir büyüme rakamına ulaşmış olduk. Bunda devletimizin bizlere sağlamış olduğu destek ve hibelerin de etkisi var. İç ve dış talebin dengeli olduğu kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme oldu." ifadelerini kullandı.

Aydın, büyüme rakamlarının piyasa öngörülerini geride bıraktığını kaydederek, "Artık potansiyelimizin ve gücümüzün farkına varalım." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte birçok alanda farklı sektörlere yöneldiklerine dikkati çeken Aydın, Türkiye'nin bu süreçte adeta üretim üssüne döndüğünü bildirdi.

Aydın, bunu sürdürülebilir kılmak için yatırıma, üretime ve ticarete yoğunlaşma çağrısı yaparak, "Ham madde ve ihracata yönelik üretime ağırlık verelim. Özellikle dışarıdan gelen taleplere karşılık üretime devam etmeliyiz. Türkiye, üretim noktasında tercih edilen bir ülke olmuştur. Bizlere düşen bundan sonrası için bu tercihin devamlılığını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan