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ASKON Başkanı Aydın'dan sendikalara kıdem tazminatı çağrısı Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kıdem tazminatına ilişkin, "Bir an önce karşılıklı taraflar bir araya gelmeli, çalışanın ve işverenin hakkını tam anlamıyla ortaya koyan, kalıcı çözüm odaklı bir sistemi oluşturmalıdırlar.

ASKON Başkanı Aydın'dan sendikalara kıdem tazminatı çağrısı Açıklaması
05.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:24

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, kıdem tazminatına ilişkin, "Bir an önce karşılıklı taraflar bir araya gelmeli, çalışanın ve işverenin hakkını tam anlamıyla ortaya koyan, kalıcı çözüm odaklı bir sistemi oluşturmalıdırlar. Bu konuda masaya oturmak sendikaların boynunun borcudur." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de mahkemelerde en çok görülen davaların başında kıdem tazminatı davalarının geldiğini belirterek, bu konunun kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

İş dünyasında öteden beri kıdem tazminatı noktasında hem işverenler hem de çalışanlar adına sıkıntılar yaşandığını aktaran Aydın, "Çalışanların yüzde 86'sı kıdem tazminatını alamamaktadır. Bu konunun daha güçlü bir sistemle revize edilmesi gerekmektedir. Bu da işverenlerle işçiler arasında uzlaşı ile sağlanabilecektir." ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin bir hedef çizdiğini, bununla birlikte kıdem tazminatı konusunun da köklü bir şekilde çözülmesi noktasında sendikalara çağrıda bulunduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Oysa geldiğimiz noktada işveren sendikaları ile işçi sendikaları masaya oturup meseleyi enine boyuna ele alıp kalıcı çözümü tercih etmek yerine, 'böyle gelmiş böyle gider' tarzında bir iradeye bürünmüşlerdir. Kırmızı çizgiler çizilmiş, sorunlar halının altına süpürülmüştür.

Son dönemlerde kıdem tazminatı üzerinden oluşturulmaya çalışılan ortamı iş insanları olarak tasvip etmiyoruz. Bu konuda mevcut sistemde sıkıntıların olduğu aşikarken, bir masanın etrafında toplanıp çalışan ve işvereni mağdur etmeyecek daha güçlü bir yapıyı konuşmaktan kaçınılmasını anlamamız mümkün olmamaktadır. Bir an önce karşılıklı taraflar bir araya gelmeli, çalışanın ve işverenin hakkını tam anlamıyla ortaya koyan, kalıcı çözüm odaklı bir sistemi oluşturmalıdırlar. Bu konuda masaya oturmak sendikaların boynunun borcudur."

Kaynak: AA

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