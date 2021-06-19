ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu

ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılında tüm dünya ekonomisinde daralma yaşarken, Türkiye, Çin'den sonra büyüyen 2'inci ekonomi olduğunu söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 2020 yılında tüm dünya ekonomisinde daralma yaşarken, Türkiye, Çin'den sonra büyüyen 2'inci ekonomi olduğunu söyledi.

7 Aralık Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda ASKON Kilis Şubesi 1'inci olağan genel kurul toplantısına ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, ASKON Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşlısının okunmasından sonra kuran-ı kerim tilaveti ile devam eden programda, ASKON Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Kilis ve Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, "Genel ekonomiye baktığımızda 2020 yılında tüm dünya ekonomileri, Avrupa Birliğinin sanayide gelişmiş büyük ülkeleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, daralma yaşarken, ABD daralma yaşarken, Türkiye hamdolsun Çin'den sonra büyüyen en büyük ekonomidir. Devasa dünya ülkeleri, maskeler için bizlerin onlara göndermiş olduğu yardımdan faydalanabilmek için neredeyse savaş içerisine girdiler. Bu gurur bize yeter hamdolsun, biz hükümetimiz, devletimiz hamdolsun, gencinden yaşlısına maske işini en hızlı çözen ülke sınıfına girdik" dedi.

Aydın, 2021 ilk çeyreğe bakıldığına bütün dünyada küçülme olduğunu vurgulayarak, "2020 verilerine göre küçülme devam ediyor. Yine Türkiye Çin'den sonra büyüyen ikinci ekonomi, yüzde 7'lik büyüme, hakikaten devasa büyüme, dünyanın ikinci ekonomisi Türkiye olmuştur. Bu yüzde 7'lik büyümenin içerisine bakıldığında yüzde 11.4'lük sanayide bir büyümedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ASKON Kilis Şubesi Başkanlığına Mehmet Ali Eryılmaz seçildi. - KİLİS

ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu
ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Angela Merkel Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ASKON Başkanı Aydın'dan büyüme vurgusu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:12:48. #1.16#

title