HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ASKON Başkanı Aydın'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

ASKON Başkanı Aydın'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıklaması
24.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:50

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

Aydın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması hakkında bir açıklama yaptı.

Aydın, Ayasofya-i Kebir Camii'nin ibadete açılmasını milletçe yıllardır beklediklerini belirterek, bu mabedin bir ibadethane olarak hizmet vermesine tüm kesimlerin saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Aydın, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul'un fethi ile birlikte fethin sembolü olarak cami vazifesi gören Ayasofya'nın 86 yıldır ibadethane özelliğinden çıkartılarak müze olarak kullanılması milletçe içimizde büyük bir yara olarak duruyordu. Bu 86 yıllık süre içerisinde sessiz minareleri ile mahzun bir yapıyı görmekteydik.

Hamdolsun içişlerimize müdahaleye varacak şekilde açıklamalar yapılmasına rağmen büyük devlet olmanın iradesi ile sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile Ayasofya fetihle birlikte almış olduğu misyonunu tekrar sürdürerek bir ibadethane olarak milletimize hizmet edecektir. Bu karara tüm kesimlerin saygı göstermesini bekliyoruz. Prangalarımızdan tek tek kurtulmaya devam ediyoruz, ülke olarak bize yakışanı yaptık. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'nde bugün 350 bin kişi namaz kıldı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı Politika
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazı vatandaşların arasında kıldı
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş Magazin
Gwyneth Paltrow'dan canlı yayında cinsel ilişki itirafı! Oral yolla cinsel ilişkiyi arkadaşının eşinden öğrenmiş
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı Güncel
Herkesin konuştuğu dövmeli genç de Ayasofya Camii'ndeki ilk namaza katıldı
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı Güncel
Ayasofya'nın 4 minaresinde 4 müezzin birlikte ezan okudu! Uzman isim sebebini açıkladı
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Ayasofya Camii'nde ilk namaz kılınmaya başlandığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu Lozan tweeti attı
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Yunanistan'da Ayasofya matemi! Bayraklar yarıya indirildi, her yerden çan sesleri geliyor
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Araban Ovası'ndaki topraklar yarım asır sonra suya kavuştu
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu kuruldu
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Ucuz fiyatlarıyla tanınan elektronik perakendecisi İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camii'nde kılıçla hutbe okudu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Hande Erçel ve Kerem Bursin'in öpüşme görüntülerini sızdıran çalışan işinden oldu
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Şahan Gökbakar, Ayasofya'da sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına sert çıktı
Elektrikte 'Yeşil Tarife' uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Elektrikte "Yeşil Tarife" uygulaması 1 Ağustos'ta başlayacak
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Son Dakika: Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Milan formasıyla harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği belirsizliğini koruyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra ilk namaz kılındı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
Inter'in, aracılar vasıtasıyla Messi'yle görüştüğü iddia edildi
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'le anlaşma sağladı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Deniz Seki Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Selçuk İnan Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla Kemal Gülman Mehmet Boynukalın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: ASKON Başkanı Aydın'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi açıklaması - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 15:50:59. #1.15#
title