31.08.2019 22:32

Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Mardin'de birinci OSB'imiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. İkinci OSB için 400 firma başvuru yaptı, bunlardan 70'ine yer tahsis edeceğiz." dedi.



Yaman, bir otelde düzenlenen "Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 7. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda" yaptığı konuşmada, Mardin'in ticaret ve üretim anlamında öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

Kentin aynı zamanda önemli bir yatırım merkezi olduğuna işaret eden Yaman, "Mardin'de birinci OSB'imiz yüzde yüz doluluğa ulaştı. İkinci OSB'mizin ilk altyapısını bitirdik, elektrikle ilgili ihalesi yapılmak üzere. İkinci OSB için 400 firma başvuru yaptı, bunlardan 70'ine yer tahsis edeceğiz." dedi.

Mardin'de sağlanan huzur ortamıyla 2018 yılında 3,5 milyon turisti ağırladıklarını, 2019'da ise günübirlik ziyaretçilerle birlikte 5,5 milyon turiste ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini anlatan Yaman, "Misafirhanelerle birlikte 10 bin yatak kapasitemiz var. Yarından itibaren yüzde yüz doluluk oranlarına ulaşıyoruz. Mardin'de turizm ve hizmet sektöründe daha çok yatırımların yapılmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Küresel piyasalarda ABD ve Çin etkisi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise küresel piyasalara bakıldığında ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının etkisinin görüldüğünü dile getirdi.

Her iki ülkenin bu noktada karşılıklı olarak yeni kararlar aldığını aktaran Aydın, şunları söyledi:



"Daha önce ABD'nin eylül ve aralık aylarında getireceğini açıkladığı ek vergilere karşı Çin de ABD'den ithal edilen aralarında tarım ürünleri, otomotiv ve petrolün de bulunduğu 75 milyar dolar tutarındaki ürünlere ilave gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen 550 milyar dolar değerindeki ürüne yüzde 5 ek gümrük vergisi geleceğini açıklayarak ticaret savaşında gerilimin artmasına neden oldu. Önümüzdeki süreçte ABD ve Çin arasında yaşanacak ticaret savaşlarının ve yine ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran arasında yaşanan gerginliğin küresel piyasaları şekillendirmesi aşikar gözükmektedir. "

"En çok ihracat Almanya'ya"

Aydın, yurt içi piyasalarda ise en sıcak verinin konut satışlarında olduğunu, TÜİK verilerine göre temmuz ayı konut satışının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldığını, bir önceki aya göre ise yüzde 67 oranında artarak 102 bin 236 seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Enflasyon verilerinde ise temmuz ayında TÜFE'nin aylık yüzde 1,36 oranında arttığını ifade eden Aydın, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile İngiltere ve 767 milyon dolar ile Irak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"9 ülkeye ihracatımız temmuz ayında en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Bu ülkeler arasında Fransa ve Hollanda gibi AB ülkeleri de yer alıyor. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı temmuzda yüzde 48,8 oldu. İhracatta lider sektör, ihracatını yüzde 5 artırarak 2,9 milyar dolara ulaştıran otomotiv oldu. Yüzde 17,7 artışla 1 milyar 734 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz 2'inci, yüzde 6,2 artışla 1 milyar 679 milyon dolara ulaşan hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz 3'üncü, oldu. İhracatını en çok artıran sektörler ise yüzde 96,2 artışla mücevher, yüzde 26,5 artışla yaş meyve-sebze ve yüzde 23,5 artışla çimento, cam, seramik toprak ürünleri oldu."

"ABD'nin yanı başımızda kimlere destek verdiğini biliyoruz"

Orhan Aydın, ülkedeki refah ortamının devamı için herkesin kardeşlik hukuku içinde birliğine ve dirliğine sahip çıkması gerektiğine vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün FETÖ elebaşını himaye eden ABD'nin hemen yanı başımızda, sınırımızda kimlere destek verdiğini açıkça görmekteyiz. Aynı ABD, nükleer silah ile donattığı İsrail'i bağrına basıp Filistinli kardeşlerimize kan kustururken bir yandan da oluşturduğu koalisyonla komşumuz İran'ı ambargo uygulayıp zayıf kılmaya çalışmaktadır. Amerika'nın politikalarının ne denli dengesizlik oluşturduğunu yakın tarihimizde birçok vaka ile somut bir şekilde görmekteyiz. Bu nedenle geçmişten bugüne mazlumun daima yanında olmuş, bugün de 8,07 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükselmiş vatanımızın kıymetini çok çok iyi bilmeliyiz. Doğu Akdeniz ve Suriye'de dış mihraklara ve alçak oyunlarına karşı ne tür mücadeleler verdiğimiz ortada. Bu mücadelelerin boşa çıkmaması adına içeride de huzur ve güven ortamının sağlanması gerekmektedir."

Kaynak: AA