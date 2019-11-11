ASKON 300 iş adamı ile Antalya'da

11.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:43

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) 300 iş adamı ile 11. dönem vizyon çalıştay programını Antalya'da gerçekleştirdi.



Yurt içi ve yurt dışında şube ağları ile 6 binin üzerinde iş adamı, 15 bin üye işletmesi ile 700 bin kişiye istihdam sağlayan, üyeleri vasıtasıyla da 17 milyar dolar ihracat yapan iş adamları derneğinden biri olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 11. dönem vizyon çalıştay programını Antalya'da gerçekleştirdi. Dört gün boyunca süren çalıştaya ASKON Diyarbakır teşkilatı, Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı başkanlığında katılım sağladı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı, ASKON'un ileri ki 5 yıl planlamasının yapılacağı çalıştayda, üyelerine yönelik hedeflerini belirleyerek, ülke kalkınmasına yönelik hedefleri saptayacaklarını söyledi.



Başkan Nasıranlı, programın üçüncü gününde Antalya şubesinin açılışını Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Esyatırım ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Antalya protokolü ile birlikte gerçekleştirildiğini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA