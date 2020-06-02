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ASKON, 2023 yılına kadar seçimin gündeme gelmesini istemiyor

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Kovid-19 virüsünün etkisiyle küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 5 civarında öngörüldüğü bir ortamda Türkiye'de erken seçimi gündeme getirme çabaları ve bu bağlamda kamuoyu oluşturma gayretleri ülkemize bu...

ASKON, 2023 yılına kadar seçimin gündeme gelmesini istemiyor
02.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:53

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Kovid-19 virüsünün etkisiyle küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 5 civarında öngörüldüğü bir ortamda Türkiye'de erken seçimi gündeme getirme çabaları ve bu bağlamda kamuoyu oluşturma gayretleri ülkemize bu süreçte verilebilecek en büyük zararlardan birini oluşturmaktadır. İş dünyası olarak kesinlikle 2023 yılına kadar seçimin ülke gündemine gelmesini istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsünün tüm dünyayı sarstığını, ülkelerin kabuklarına çekildiğini ve sınırların kapatıldığını, bu ortamda pandeminin etkisiyle ülkeler arası ticaretin elzem ürünler harici durması noktasına geldiğini aktardı.

Dünya genelinde küresel ekonomide 2020 yılı için yüzde 5'lik bir küçülme görüldüğünü belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz Türkiye, bu süreçte durumun vahametini önceden sezinlemiş ve gerekli tedbirleri alarak gerek sağlık alanında gerekse ekonomi alanında uygulamaları ile süreci doğru bir şekilde yürüterek normalleşme dönemine sağlam adımlarla girilebilmesini sağlamıştır. 2020 yılının ilk çeyreğinde mart ayındaki pandemi etkisine rağmen yüzde 4,8'lik veri, ülkemizin büyüme açısından potansiyelini ortaya koymuştur. Ne var ki, tüm ekonomileri etkisini alan Kovid-19 nedeniyle ikinci çeyrekte her ülke ekonomisinde olacağı gibi bizim ekonomimizde de ciddi bir daralma göreceğimiz aşikardır. Şu an konuşulması gereken, odaklanılması gereken '3. ve 4. çeyreklerde ekonomi açısından büyümeyi nasıl gerçekleştirebileceğiz' konusu olmalıdır."

"Erken seçim çağrılarına ve söylemlerine son verilmesini istiyoruz"

Pandeminin zayıflaması ile nisan ayına oranla mayısta ihracatın yüzde 10,8'lik artış göstermesinin geleceğe yönelik umutları artırdığını vurgulayan Aydın, "Bu verilerin iyi okunması ve odaklandığımız hedeflerden bizi alıkoyacak söylem ve davranışlardan kaçınılması ülke menfaatlerimiz için en doğru davranış şekli olacaktır. Bu nedenle iş dünyası olarak virüsün etkisiyle kayıplarımızı telafi etmeye odaklandığımız şu günlerde, bizleri rotamızdan alıkoyacak, ülke gündemini boşa meşgul edecek erken seçim çağrılarına ve söylemlerine son verilmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 virüsünün etkisiyle küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 5 civarında öngörüldüğü bir ortamda Türkiye'de erken seçimi gündeme getirme çabaları ve bu bağlamda kamuoyu oluşturma gayretlerinin Türkiye'ye bu süreçte verilebilecek en büyük zararlardan birini oluşturduğunu kaydeden Aydın, "İş dünyası olarak kesinlikle 2023 yılına kadar seçimin ülke gündemine gelmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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