ASKON 12. Olağan Genel Kurulu

AYDIN (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Üç ülkede başlattığımız ihracat üsleri projemizi yeni dönemde 20 ülkenin üzerine çıkararak geliştirecek, bu vesileyle üyelerimizin ve ülkemizin hizmetine sunacağız." dedi.

ASKON'un 12. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Genel kurulun açılışında konuşan Aydın, "adil paylaşım", "birlikte kazanalım" dedikçe, mazlumun yanında oldukça, kalkındıkça, büyüdükçe, güçlendikçe saldırıların devam edeceğini söyledi.

Aydın, "Saldıracaklar, ancak malum çevreler ve onların yavruları asla bizlere pranga vuramayacak, asla başarılı olamayacaklar." diye konuştu.

Türkiye'nin, 2023 ve 2071 vizyonu doğrultusunda yerli ve milli ekonomik kalkınma ile dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda emin adımlarla ilerlediğini, salgın sürecini fırsata çevirdiğini dile getiren Aydın, global ölçekte ekonomilerin daraldığı bu dönemde dünyanın üretim, ihracat ve cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

"Topyekun bağımsız ekonominin meşalesi artık yakılmıştır"

Orhan Aydın, TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararlı duruşu sayesinde "kapitalist sistemin efendileri" rahatsız edilse de yeniden büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda büyük mesafelerin kat edilmesinin sağlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de ASKON olarak özellikle ekonomi alanında yaşanan son olumlu gelişmelerden sonra indirim seferberliğini ilk başlatan kurum olduk. Tüm teşkilatımızla birlikte süratle dövizden kaynaklı fiyat düşüşlerini sağlamaları açısından kararlı bir tutum sergiledik, sergilemeye de devam ediyoruz. Artık sanayicimiz de tüccarımız da milletimiz de finansal manipülatif hareketlere prim vermemekte, bu oyunlara gelmemektedir. Yani diyoruz ki topyekun bağımsız ekonominin meşalesi artık yakılmıştır ve inandığımız faizsiz ekonomi modeli için dün olduğu gibi yarın da çalışacağız, başaracağız. ASKON üyelerimizle birlikte faizsiz ticaretin ilk meşalesini de imece usulüyle yakmış olduk."

"Türkiye'nin yarınları için çalışmaya devam edeceğiz"

ASKON Genel Başkanı Aydın, Türkiye'nin 2002'den bu yana başta savunma sanayi ve enerji olmak üzere birçok alanda stratejik planlarla büyük başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye'nin yarınları için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin en güçlü STK'larından biri olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Dün olduğu gibi yarın da mücadele etmeye, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Anadolu'nun, gelişmekte olan şehirlerimizin kalkınmasını kendimize şiar edindik. Yeni dönemde oluşturduğumuz bölgesel kalkınma, iş gücü planlama ve sanayide kümelenme komisyonlarımızla artık 81 vilayetimiz çalışır, üretir ve göç vermez hale gelmesinin hayalini kuruyoruz. Üç ülkede başlattığımız ihracat üsleri projemizi yeni dönemde 20 ülkenin üzerine çıkararak geliştirecek, bu vesileyle üyelerimizin ve ülkemizin hizmetine sunacağız."

Toplantıda ASKON'un Anadolu'da faaliyet gösteren ve yüksek istihdam sağlayan üyelerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben mesajlarının yer aldığı bir video da gösterildi.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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