ASKON 1 milyon maske dağıttı
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ASKON 1 milyon maske dağıttı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon maske dağıttığı bildirildi.

ASKON 1 milyon maske dağıttı
29.05.2020 10:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:03

Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 1 milyon maske dağıttığı bildirildi.

ASKON Kayseri Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, maske dağıtımın sürdüren şube yetkilileri, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan ASKON Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Serkan Derebaşı, ASKON'un Türkiye genelinde dernekleşmiş, kamu yararına faaliyet gösteren ve 20 yılı aşkın süredir faal olan bir kuruluş olduğunu belirterek, "Bizler de Kayserimize ve ülkemize hizmet etmeye gayret ediyoruz. Türkiye genelinde 1 milyon maske dağıtımı yapılırken bizler de Kayserimizde elimizden geleni sergileyip yükü omuzlayarak maskelerimizi ihtiyacı olan kurumlarımıza takdim ettik." ifadelerini kullandı.

Çapkın ise Kayseri, Yozgat, Sivas, Niğde ve Nevşehir'i kapsayan bir alanda faaliyet yürüttüklerini ve diğer illere nazaran ormanın az olduğu bir yerde olduklarını belirtti.

Devletin, "orman yapılabilir" dediği her alan için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Çapkın, Erciyes'i ağaçlandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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