Aşklarını işledikleri "su kabakları"nı eşlerine hediye ettiler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde su kabağı oymacılığı kursuna katılan 30 kadın kursiyer, su kabağına işledikleri fotoğraflar ve sevgi sözcükleriyle yaptıkları eserleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşlerine hediye etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde su kabağı oymacılığı kursuna katılan 30 kadın kursiyer, su kabağına işledikleri fotoğraflar ve sevgi sözcükleriyle yaptıkları eserleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşlerine hediye etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezince, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çok amaçlı salonunda açılan "Su Kabağı Oymacılığı" kursuna katılan 35 yaş üzeri 30 kadın kursiyer, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla aşklarını eserlerinde ölümsüzleştirdi.

Kursta yaklaşık bir aydır eğitim alan kursiyerler, fotoğraflar ve sevgi cümleleri işleyerek yaptıkları eserlerini, 14 Şubat'ta hayatlarının aşklarına hediye etti.

Kurs eğitmeni Ali Osman Karakuş, AA muhabirine, kadınları üretime kazandırmak, geleneksel el sanatlarını sürdürmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kursun açıldığını söyledi.

Kursiyerlerin kısa sürede öğrendikleri su kabağı oymacılığında çok güzel eserler ortaya çıkardığını dile getiren Karakuş, "Bu ayki temamız aşk ve sevgi üzerine. Buradaki kadın kursiyerlerimizden bir bölümü su kabaklarına fotoğraf ve sevgi sözcüklerini işliyor. Bu el emeği ve göz nuru eserlerine eşlerine ve nişanlılarına hediye ediyorlar." dedi.

-"Birbirimize renk seçimi konusunda bile yardımcı olmaya başladık"

Kursiyer Fulya Bolcal da genelde lamba tarzı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Eşlerimiz için, kabakların üzerine kalp, çiçek, resim ve sevgi figürleri işliyoruz. Çok keyif alarak çalışıyoruz." dedi.

Gülay Perçin ise kurstan öğrendiği yöntemle eşine hediye hazırladığına dikkat çekerek, "Eşime çiçek figürleri olan bir lamba hazırladım. Bütün kadınlar, bu tarz kurslara katılarak hem eğlenebilir hem de aile bütçelerine katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy