"Aşkların şehri" Sagalassos, ziyaretçilerine kavuştu
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"Aşkların şehri" Sagalassos, ziyaretçilerine kavuştu

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen ve yeni normalleşme süreciyle sıkı tedbirlerin alındığı 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, ziyaretçilerine kavuştu.

21.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:24

Burdur'un Ağlasun ilçesinde "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen ve yeni normalleşme süreciyle sıkı tedbirlerin alındığı 5 bin yıllık Sagalassos Antik Kenti, ziyaretçilerine kavuştu.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde yer alan antik kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlemeye gidildi.

Büyük İskender'in almakta zorlandığı önemli kentlerden biri olarak bilinen ve Roma dönemi mimarisinin en iyi örneklerinin sergilendiği Sagalassos, normalleşme süreciyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Döneminin 5 büyük seramik üretim merkezinden biri olan Sagalassos Antik Kenti'nde ziyaretçilerin sağlığının korunması için sıkı tedbirler alındı. Girişlerde ateş ölçümü gerçekleştirilen, dezenfektan verilen ziyaretçiler, maske takarak, sosyal mesafe kuralına göre kenti ziyaret edebiliyor. Tarihi kent, ziyaretçilerini doğanın ortasında asırlık sokaklarıyla tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Leuven Katolik Üniversitesinden Belçikalı Prof. Dr. Marc Waelkens başkanlığında, 1989'da başlayan antik kentteki kazı çalışmaları da aynı üniversiteden Waelkens'ın öğrencisi Prof. Dr. Jeroen Poblome başkanlığında yürütülüyor.

Aynı anda 100 kişi ziyaret edebiliyor

Burdur Arkeoloji Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşmeyle birlikte antik kentte gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Kapalı müze alanlarında saatlik 30, Sagalassos Antik Kenti'ne ise 100 kişinin alınabildiğini vurgulayan Kaleağasıoğlu, ziyaretçilerin kurallara uyarak kenti gönül rahatlığıyla gezebileceğini vurguladı.

Sagalassos'un, Pisidya bölgesinin dini başkenti olduğunu vurgulayan Kaleağasıoğlu, "Dünya'nın en iyi korunmuş Antoninler Çeşmesi buradadır. Geçen yıl 80 binin üstünde ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl ki ziyaretçi sayısını daha fazla bekliyorduk ancak pandemi oldu. Antalya'ya gelen bazı turistler de burayı ziyaret ediyor." diye konuştu.

Kaleağasıoğlu, İstanbul'da "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisinin ziyarete açık olduğunu hatırlatarak, sergiyi gezenlerin Burdur'a gelerek antik kenti yerinde görebileceklerini aktardı.

"Tarihte güzel bir yolculuk yaptık"

Ziyaretçilerden Saadet Erdoğan da "Karantina döneminden sonra Sagalassos'u gezerek, tarihte güzel bir yolculuk yaptık." dedi.

Antalya'dan gelen Merve Tülüler ise sosyal mesafeyi koruyarak antik kenti ziyaret ettiklerini söyledi.

Alınan tedbirleri anlamlı bulduğunu vurgulayan Tülüler, "Artık bazı yerlerin ziyarete açılmasıyla biz de kendimizi doğaya verdik. Kalabalıktan uzakta doğayla baş başa antik kentleri ziyaret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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