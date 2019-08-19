Aşkları engel tanımadı

19.08.2019 18:11

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesindeki Özel Trakya Bakım Evi'nde kalan bedensel engelli Tülay Balaban (44) ile görme engelli İlker Yüksel'in (45) aşkı engel tanımadı. Bakım evinde kıyılan nikah ile dünya evine giren çift, müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı 'Özel Trakya Bakım Evi'nde 4 aydır kalan görme engelli İlker Yüksel, 2 ay önce aynı bakım evinde kalan Tülay Balaban'a aşık oldu. Balaban da Yüksel'in duygularına karşılık verdi. Kısa sürede evlilik kararı alan çift, bugün nikah masasına oturdu. Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kenan Çetin'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini ise Trakya Bakım Merkezi Müdürü Hüda Ceviz ile Çerkezköy Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Enver Demirel yaptı. Pasta kesip, birbirlerine ikram eden çift, nikahın ardından gerçekleştirilen düğünde bakım evi çalışanları ve sakinleri ile doyasıya eğlendi.

'İÇİNDEKİ GÜZELLİĞİ HİSSETTİM'

Damat İlker Yüksel, "Görme engelliyim ama ondaki temizliği, güzelliği hissettim .Hafta sonu evlenme teklifinde bulundum. İki aylık süreçte birbirimizi tanıdık. Bugün de bu güzel birlikteliğimizi taçlandırdık. Bizlere bu imkanı sağlayan Özel Trakya Bakım Merkezi'nin yönetimi ve personeli ile Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen gelin Tülay Balaban da "Mutlu, onurlu ve gururluyum. Evleniyoruz, mutluyuz, huzurluyuz. Bundan daha iyisi can sağlığıdır" diye konuştu.



Kaynak: DHA