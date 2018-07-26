İşitme Engelli Çift Dünya Evine Girdi

Gaziantepli İsminur Okatan ile kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Silopili Veysi Tuncay, 8 yıllık arkadaşlarınının ardından yapılan düğünle dünya evine girdi. Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste yapılan düğünde, davetliler doyasıya eğlendi.

Silopi'de doğuştan işitme ve konuşma engelli Veysi Tuncay , 2014 yılında Gaziantep'teki Ali Süzer İşitme Engelliler Lisesi'ni bitirdikten sonra Dicle Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümünü kazandı.

8 YILLIK ARKADAŞIYLA EVLENME KARARI ALDI

Okulunu bitiren Veysi Tuncay ile aynı lise öğrencisi 8 yıllık kız arkadaşı Gaziantepli İsminur Okatan evlenmeye karar verdi. Ailelerin rızasısının alınmasının ardından Tuncay ve Okatan, Gaziantep'te nikah masasına oturdu. Engelli çift için Silopi'de Cudi Dağı eteklerindeki özel bir tesiste görkemli bir düğün yapıldı.

ZILGITLARLA GELİN VE DAMADIN ÜZERİNE KAR SPREYİ SIKILDI

Düğün alanına zılgıtlarla gelen gelin ve damadın üzerine kar spreyi sıkıldı. Damat ve gelin halay zincirine katılarak konuklarla birlikte halay çekti. Düğünün sonlarına doğru gelin ve damat dans edip karşılıklı çiftetelli oynadı. Damadın yakınları da damadı el üstünde havaya fırlatarak bu mutluluğa ortak oldu.