Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler
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Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler

Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, önceki gün öpüşürken objektiflere takıldı. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu. İşte detaylar...

Bir zamanlar 'Bennifer' olarak adlandırılırken 2004'te ayrılmalarıyla hayranlarını şaşırtan Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, 17 yıl sonra yeniden ilişki yaşamaya başlamalarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Ancak çift bugüne kadar hiç ilişkilerini kanıtlayan bir fotoğraf vermemişti. Birliktelik iddiaları, Lopez ve Affleck'in ilk öpüşme fotoğraflarıyla kanıtlanmış oldu.

Sonunda Jennifer Lopez ve Ben Affleck cephesinden magazin basınının beklediği fotoğraf geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen eski nişanlıların öpüşme anı fotoğraflandı.

51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, Malibu'da Nobu adlı restoranda akşam yemeğinde görüntülendi.

Çiftin, Lopez'in kız kardeşi Linda'nın 50'nci doğum günü için şarkıcının ailesiyle bir araya geldiği öğrenilirken, Lopez ve Affleck'in aile arasında da birbirlerinden başka kimseyle ilgilenmedikleri görüldü.

19 yıl önce nişanlanan, ancak ilişkilerini evliliğe taşıyamayan Lopez ve Affleck çifti hakkında yeniden birlikte oldukları iddiaları nisan ayında ortaya çıktı.

Çiftin ilişkisinin, Lopez ile 45 yaşındaki nişanlısı Alex Rodriguez'in ayrılma kararını açıklamalarından birkaç hafta sonra başladığı öğrenildi. O zamandan bu yana paparazziler tarafından fotoğraflanan çift, ilk kez bu karar net 'sevgililik' görüntüsü verdi.

Çift, mayı ayında Montana'da birlikte tatil yapmış, ardından Miami'de ev kiralamıştı.

Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler
Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler
Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler
Aşkları belgelendi! Öpüşürken görüntülendiler

Kaynak: Snob Magazin

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