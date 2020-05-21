Askıya bırakılan gıdalar ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor
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Askıya bırakılan gıdalar ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Yenişehir Belediyesince başlatılan proje ile vatandaşların alışveriş yaparken askıya astığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor.

21.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:10

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Yenişehir Belediyesince başlatılan proje ile vatandaşların alışveriş yaparken askıya astığı gıdalar ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatı ile hazırlanan "Hayat Paylaşmaktır Projesi" kapsamında ilçedeki 5 markete kurulan stantlarda hayırsever vatandaşlarca askıya asılan gıdalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

"Komşunu Unutma Askıya Gıda Bırak" sloganıyla uygulanan proje ile askıdaki gıdalar toplanarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince yoksul ailelere evlerinde teslim ediliyor.

"Herkes uygulamadan çok memnun"

Yenişehir Belediyesi Aile Hizmetler Müdürü Oya Ekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların çok yardımsever olduğunu, darda kalan kişilerin yardımına koştuğunu söyledi.

Ekin, hayata geçirdikleri proje ile ilçedeki belirli marketlere stant kurduklarını ifade ederek, "Vatandaşlar alışverişten sonra gönüllerinden ne koparsa, pirinç, şeker, kuru bakliyat gibi ürünleri askıya asıyor. Ekiplerimiz ile bunları toplayıp vakıf aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Herkes bu uygulamadan çok memnun." dedi.

Şu ana kadar stant kurdukları 5 marketten 15 aileye düzenli gıda yardımında bulunduklarını anlatan Ekin, projeyi sürdürmeyi düşündüklerini belirtti.

Vatandaşlardan Necla Demirkan, böyle bir projenin başlatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projeye katkıda bulunmak adına kuru gıda ürünleri alıp askıya bıraktığını aktaran Demirkan, "Alışveriş yapmaya gelmiştim, katkım olmasını istedim. Belediyeye böyle bir yardıma vesile oldukları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Askıya bırakılan gıdalar ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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